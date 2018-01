Ostjad kergitasid vale «Tule ja raevu» raamatu müügitabelite tippu

2009. aastal avaldas Randall Hansen raamatu Saksa tsiviilisikute kannatustest Teises maailmasõjas. Juhuslikult on raamatu pealkiri «Tuli ja raev. Liitlasvägede pommitamine Saksamaal 1942-1945».

Today's #FellowsFriday is Randall Hansen's "Fire and Fury: The Allied Bombing of Germany, 1942-45" https://t.co/4FjHpniiMy pic.twitter.com/2JNvs6NeSc