Ameeriklased segaduses: kes on see mees Valges Majas?

Presidendiameti puhul on Ameerikas tavaliselt olnud selge, et selle esimene joon, lisaks tohutule võimule, on väärikus. Neid suuri mehi – seni vaid mehi – kas imetletakse või vihatakse, kuid samas tunnistatakse, et nad on tavakriitika ulatusest lihtsalt väljas. Nad on rahva tahtel sellele kohale valitud riigipead.

Donald Trump on aga seda ametit ümbritsenud oreoolist suure teerullina üle sõites tekitanud rahvas või vähemalt suures osas ameeriklastes – küsitluste põhjal on presidendiga rahul 35 protsenti rahvast – justkui identiteedikriisi: mis ajastul me siis ikkagi elame ja kes on see mees, kes riigi ja rahva elus oma pidevate draamadega domineerib?

Tõsi, Trumpi toetajatele, kes näevad temas eliidile ja normidele vastu astuvat püha sõdalast, toob ilmselt iga uus päev huulile heameelemuige. «Sõimake, mis sõimate, aga karavan läheb edasi: Trump on president, Ameerika maailma võimsam riik, ja nii ongi,» märgitakse kommentaarides. Suu kinni ja edasi mehe taktikepi all, kes on ehk läbi ajaloo kõige eriskummalisem tegelane Ameerika riigitüüri juures. Ja kui Ameerika rajamise lugu saab rääkida räpi ja hiphopi keeles, teenides sellega meeletu publikumenu, nagu kinnitab muusikal «Hamilton» Broadwayl ja nüüd ka Londonis, siis miks ei võiks tänane päev endast kujutada otsatut tõsieluseriaali – seda enam, et just enda kui tõsielusaadete tähe staatust armastab Trump ise pidevalt rõhutada.

Sinise ekraani ori

Ei ole kahtlust, et väikest sinist ekraani Trump lausa jumaldab. Michael Wolffi väitel on Trump telesõltlane. Oma raamatus kirjutab ta, et Trump armastab end õhtuti magamistuppa sulgeda, juustuburgereid kugistades telerist enda kohta räägitavat vaadata ja sellele kohe Twitteris reageerida.

Seda pilti riigipeast kinnitas tegelikult ka pühapäevane CNNi poliitikasaade «Olukorrast riigis» («State of the Union»). Valge Maja saatis sinna end geeniuseks tituleerinud presidenti kaitsma ta vanemnõustaja, kriitikutest tavaliselt lihtsalt üle rääkiva Stephen Milleri.

Miller ei kavatsenud juba algusest peale ühelegi saatejuhi küsimusele vastata, vaid aina kordas ja kordas loosunglikke jutupunkte: Wolffi raamat on prügi, praht, rämps; president on poliitiline geenius ja tõsielutelevisiooni revolutsionäär. Sõnade pladin aina kestis ja kestis, kuni saatejuht Jake Tapper kuivalt nentis, et presidendi abi püüab selles intervjuus meelepärane olla vaid ühele vaatajale ja lihtsalt raiskab vaatajate aega. Seepeale juhtis Tapper saate resoluutselt reklaamipausile, ehkki esineja ei katkestanud isegi siis oma tiraadi.

CNNi saatejuhil oli õigus: see üks vaataja oli tõesti teleri ees. Presidendi säutsu ei tulnud pikalt oodata: «Jake Tapper libauudiste CNNist just hävitati intervjuus Stephen Milleriga Trumpi administratsioonist. Vaadake selle CNNi kannupoisi vihkamist ja ebaõiglust!»

«No on ju tõsielu-show, mida kodust lahkumata saab vaadata ja kus pidevalt midagi toimub!» ütles mulle endine kolleeg, kes oli end New Yorgis läinud nädalal möllanud lumetormi tõttu nädalavahetuseks teleri ette parkinud. «Piinlik ainult, et siin on kaalul ka meie riigi maine,» lisas see Kennedy ajastu kõrgete ideaalidega üles kasvanud daam.