KOHALIK VAADE. Poola valitsusremont - magustamine või maavärin?

Morawiecki teatas oma kõnes: «Me ei soovi olla dogmaatiline, kitsarinnaline ja sotsialistlikult või neoliberaalselt äärmuslik valitsus.» See viitab suuremale pragmaatilisusele sise- ja välispoliitikas.

Morawiecki peaministrina, Czaputowicz välisministrina ja Szyszko eemaldamine keskkonnaministri ametikohalt peaks parandama riigi rikutud kuvandit. Teisest küljest jääb õigussüsteem justiitsminister Zbigniew Ziobro kätesse, kes ilmselt aitas isegi kohmakast Waszczykowskist rohkem kaasa Poola suhete halvenemisele Euroopa Liiduga, surudes läbi vastuolu tekitanud seadusi ja muutes õigussüsteemi.

Meeleavaldused Poolas, kus nõuti euroopalike väärtuste austamist. | FOTO: WOJTEK RADWANSKI/AFP/Scanpix

Poliitikateadlaste sõnul võib kuvandi parandamine olla kampaania algus enne novembris toimuvaid kohalikke valimisi ja 2019. aasta parlamendivalimisi. Nooremad, vähem vastuolulised ja tsentristlikumad valitsuse liikmed on konkurentsivõimelisemad suurlinnades, meelitades liberaalsemaid ja tsentristlikke valijaid. Suurlinnades on PiSil raskusi isegi oma kantsis Ida-Poolas.

Praegu on neil arvamusküsitluste järgi 40–45 protsendi suurune toetus ja suur edumaa peamise konkurendi Kodanikuplatvormi (PO) ees.

Vastuoluliste Macierewiczi ja Szyszko tagandamise ja vähem tuntud, aga hea mulje jätnud tehnokraatide ning professionaalide valitsusse toomine võib valimistel mõne lisaprotsendi toetust tuua.

PO esimees Grzegorz Schetyna tõi esile, et kaardipaki segamise ja kuvandi muutmise taga jääb PiSi poliitika tegelikult samaks. Ta sõnas: «Tee segamine ei tee seda magusamaks.» Liberaalse Nowoczesna erakonna juht Katarzyna Lubnauer on veendunud, et mõtteviisi poolest on see sama PiSi valitsus.

Teiste opositsioonipoliitikute sõnul on tõeline võim endiselt Kaczyński kätes. Sellest hoolimata olid mõlema opositsioonipartei juhid üllatunud, eriti Macierewiczi tagandamise üle. Mõlemad väitsid, et vastuoluliste ja ebapopulaarsete ministrite tagandamine oli just nende teene.

See, mis Schetyna hinnangul on magus, osutus paljudele Macierewiczi pühendunud pooldajatele šokiks. Ropu suuga PiSi liige Krystyna Pawłowicz arvas, et tagandatud ministrid on langenud vasakpoolsete ja salateenistuse ohvriks.

Kunagine PiSi liige Ludwik Dorn väitis, et Jarosław Kaczyński kasutas presidenti ära, sest ei tahtnud ise olla otseselt seotud endise tugeva kaitseministri ebaõnnestumisega. Sellega suunas ta peamise valijagrupi viha hoopis Dudale.

Hoolimata sellest on tekkinud kahtlused PiSi ühtsuses ja nende toetajate lojaalsuses. Seda võimendavad PiSi liikmete, ultrakonservatiivsete ja ultrakatoliiklike valijate sõnavõtud, aga ka endiselt mõjuvõimsa Macierewiczi ebaselge poliitiline tulevik.

Preester Tadeusz Rydzyk. (keskel) | FOTO: JANEK SKARZYNSKI/AFP/Scanpix

Presidendipalees toimunud tseremoonia ajal Kaczyńskit kohal ei olnud. Selles võib näha püüdu tõestada, et valitsus on temast sõltumatu. Mõnede ekspertide sõnul näitab vastuoluliste, tugevate ja erakonna, rahva ning mõjuvõimsa preestri Tadeusz Rydzyki toetatud ministrite ametist tagandamine Duda ja Morawiecki tõusu võimuhierarhias.

Samuti võib selles näha vana trikki, mis aitaks PiSil presidendi- ja parlamendivalimised võita. Kaczyński ja eriti Macierewicz olid peidus mõõdukate Szydło ja Duda taga. Onet.pl-i ajakirjaniku Andrzej Gajcy sõnul võib Kaczyński valmistada Morawieckit ette hoopis tema mantlipärija saabumiseks.