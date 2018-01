Poola parlament arutab abordiseaduse muudatusi

Seaduseelnõud esitasid kehtiva seaduse muutmist taotlevad kodanikuühendused. Praegu on abort Poolas lubatud vaid väga erandlikel tingimustel ja ainult kuni 12. rasedusnädalani.

Opositsioon toetab ettepanekut, mis soovib abordipiirangute kaotamist esimese 12 rasedusnädala jooksul ja rasestusmivastaste vahendite paremat kättesaadavust.

Teise ettepanekuga tahetakse keelata raseduse katkestamine haige või vigase loote puhul. Seda toetavad võimuerakond ja president Andrzej Duda.

Võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) pressiesindaja Beata Mazurek väljendas veendumust, et parlamendi enamus on abordiseaduse liberaliseerimise vastu. PiS-il on parlamendis väike enamus.