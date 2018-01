USA nõudis Iraanilt poliitvangide viivitamatut vabastamist

"USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on sügavalt mures teadete pärast, et Iraani režiim on vangistanud tuhandeid kodanikke, kes osalesid eelmiste nädalate rahumeelsetes protestides. Me ei kavatse vaikida, kui Iraani diktatuur surub alla kodanike põhiõigusi ja võtame Iraani liidrid vastutusele igasuguste taoliste rikkumiste eest," kirjutati Valge Maja teadaandes.

"USA kutsub üles kõikide poliitvangide viivitamatule vabastamisele Iraanis, kelle seas ka viimaste meeleavalduste käigus kinni peetud isikud," lisati avalduses.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tervitas teisipäeval rahvakogunemisi "vaenlaste kavatsuste vastu" ning süüdistas USA-d ja Iisraeli valitsusvastaste meeleavalduste õhutamises.

Iraanis toimuvad valitsusmeelsed rahvakogunemised detsembri lõpust, teatab riigimeedia. Sellele eelnesid päevi kestnud ja 21 inimelu nõudnud valitsusvastased meeleavaldused.

"Sellist rahva koondumist vaenlase kavade vastu, millega võeti sihikule režiim... (mujal) maailmas ei eksisteeri," lausus Khamenei Iraani meedia edastatud kõnes.

Khamenei väitis, et USA ja "sionistid" valmistusid väikelinnades meeleavaldusteks mitu kuud ning lootsid nende levimist pealinna.

"Raha (meeleavaldusteks) tuli Pärsia lahe rikastelt valitsustelt ning selle toimepanijad olid kriminaalsest silmakirjatsejate grupist," ütles Khamenei. Silmakirjatsejate all pidas ta silmas keelustatud opositsioonirühmitust Iraani Rahvamodžaheedid.

Iraani viimase kahe nädala protestide ja rahutuste käigus vahistati umbes 3700 inimest, teatas reformimeelne parlamendiliige teisipäeval. Protestid olid suurimad Iraanis pärast 2009. aasta presidendivalimisi, nende käigus kõlasid ka üleskutsed valitsuse kukutamiseks. Rahutustes sai surma vähemalt 21 inimest.

Parlamendis Teherani esindav saadik Mahmoud Sadeghi ütles, et rahutuste käigus vahistati umbes 3700 inimest, kuid täpset arvu on raske hinnata, kuna vahistamistes osalesid eri julgeoleku- ja luureametid.

Iraani siseminister Abdolreza Rahmani Fazli on varem öelnud, et rahutustes osales kõige enam 42 000 inimest.