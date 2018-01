Põhja-Korea kaunitaridest tantsutüdrukud püüavad kogu maailma tähelepanu

Lõuna-Koreas Iluduste Armee nime all tuntud noored Põhja-Korea naised on lõunanaabreid külastades pälvinud tohutut tähelepanu.

Diktaator Kim Jong-uni tulevane naine Ri Sol-ju kuulus kunagi gruppi, mis käis 2005. aasta Aasia kergejõustiku meistrivõistlustel Incheonis. Tantsutüdrukuid ootab ees neljas külastus lõunanaabrite juurde, sest sel nädalal otsustas Pyongyang osaleda järgmisel kuul toimuvatel taliolümpiamängudel Pyeongchangis.

Mängud toimuvad vaid 80-kilomeetri kaugusel demilitariseeritud tsoonist, mis Korea poolsaare kaheks jagab. Põhja- ja Lõuna-Korea on alates 1953. aasta Korea sõjast olnud täielikult eraldatud.

Lõuna-Koreasse sõitev Põhja-Korea delegatsioon valitakse väga hoolikalt Pyongyangi poolt ja nende liikumine on rangelt kontrollitud. Väidetavalt kaalutakse võimalust majutada taliolümpial osalejad Sokchos kruiisilaevale, et neid lihtsam jälgida oleks.

Põhja-Korea uuringute instituudi juhi An Chan-ili sõnul valitakse Lõuna-Koreasse sõitnud tantsutüdrukud režiimi poolt ülimalt hoolikalt. Paika on pandud väga karmid kriteeriumid.

«Nad peavad olema üle 163-sentimeetri pikkused ja tulema headest perekondadest. Pillimängijad tulevad ansamblist, ülejäänud on õpilased Kim Il-sungi eliitülikoolis,» ütles teadlane AFPle.

Põhja-Korea tantsutüdrukud. | FOTO: Wong Maye-E/AP/Scanpix

Samsungi telefon

Riikide eraldatus teeb põhjakorealased lõunakorealaste jaoks huviobjektiks.

Tantsutüdrukud esinesid esmakordselt 2002. aasta Aasia mängudel Busanis. Toona löödi laineid sellega, et 300 tantsutüdrukut saabusid ühesuguses riietuses. Seljas olid neil traditsioonilised Korea kleidid ehk hanbokid. Lehvitati niinimetatud ühinemise lippe, millel on terve Korea poolsaare sinine siluett.

Sajad Busani elanikud tulid sadamasse neid tervitama ning paljudes kodudes heisati samuti ühinemise lipud. Tähelepanu pälvisid tantsutüdrukud ka oma uskumatu koreograafiaga, mida imetlusega jälgiti.

2005. aastal esines endine Põhja-Korea tantsutüdruk Cho Myung-ae Samsungi telereklaamis koos Lõuna-Korea popstaaari Lee Hyo-riga. Cho kena välimuse tõttu oli tal Lõuna-Koreas tekkinud tohutu hulk fänne.

Pyeongchangi olümpiamängude organiseerijate sõnul aitavad Põhja-Korea tantsutüdrukud kaasa piletimüügile ja tekitavad lootuse, et seekordsest spordisündmusest saab tõeline rahuolümpia.

Kui Põhja-Korea spordivõistkonnad on Lõuna-Koreas ilma reisivate toetajateta mänginud, on kahe riigi ühinemist toetavad lõunakorealased kohale tulnud ja oma põhjanaabritele kaasa elanud. Näiteks tehti niimoodi eelmisel aastal toimunud Põhja- ja Lõuna-Korea naiste hokimatšil Gangneungis.

Põhja-Korea ja Saksamaa naiste jalgpallikoondiste kohtumisele elasid kaasa ka tantsutüdrukud. | FOTO: STR/AFP/Scanpix

Võimalikud probleemid

Põhjakorealaste kohalolu võib tekitada ka diplomaatilist peavalu. Muretsetakse, et lõunakorealased ei pruugi sel korral eriti sõbralikud olla, kuna ei soosita Põhja-Korea tuumaprogrammi ja riigi sõjakat käitumist.

Põhja-Korea lipu lehvitamine ja rahvushümni mängimine on Lõuna-Koreas keelatud, sest Souli seaduste kohaselt on tegu mässu sümbolitega. Seetõttu on varasematel Põhja- ja Lõuna-Korea spordimatšidel kasutatud ühinemise lippu.

2014. aasta Aasia mängudel riputati Põhja-Korea lipp kahe riigi vutimatšil staadionil üles. Selle eemaldasid ametnikud koheselt.

Lippudega ei teki probleemi olümpiamängudel kasutatavatel areenidel, kus kehtib Rahvusvahelise Olümpiakomitee protokoll. Küll aga võib erimeelsusi esineda väljaspool võistluspaikasid.

Põhja- ja Lõuna-Korea delegatsioonid kõndisid Sydney, Ateena ja Torino olümpiamängude avatseremooniatel koos staadionile, kasutades ühinenud Korea lippu.

Kui nad teeksid seda ka 9. veebruaril toimuval avatseremoonial, tähendaks see, et Lõuna-Korea lipp ei ilmuks koduste olümpiamängude avatseremoonial rahva ette.