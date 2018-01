REPORTAAŽ. Vietnamlased ründavad Läti piiri

Ometi on siia, Euroopa Liidu idaserva, sattunud viimastel aastatel parema elu otsingutel mitusada Venemaalt saabunud illegaalset immigranti. Kõige üllatavam on fakt, et suurema osa neist moodustavad vietnamlased.

2015. aastal registreeritud 369 illegaalsest piiriületajast olid tervelt 250 Vietnami päritolu, lähteriikidena järgnesid teised Kagu-Aasia riigid, nagu Bangladesh ja India, ning alles seejärel Lähis-Ida ja Venemaa.

«Nad tulevad siia ega tea isegi, mis neid ees ootab,» sõnas Läti idaosas asuva Kārsava piirivalveüksuse vahetuse vanem Sandris Staņislavskis kahe meetri kõrguse okastraadiga kindlustatud piiritara ees seistes.

Kokku on Sandrise üksuse hallata 23 kilomeetrit Läti piiri, sellest kaheksa oli eelmiseks aastaks tarastatud. Lisaks videokaamerad, liikumisandurid ja kogu piiri ulatuses rajatud mitme meetri laiune liivariba, millelt patrullid iga päev illegaalsete piiriületajate jälgi otsivad.

Sandris selgitab, et tara ei ole mõeldud immigrantide peatamiseks, vaid nende aeglustamiseks: «Kuni nemad üritavad siit läbi murda, oleme meie neist juba teada saanud ja saame tegutseda.»

Vahetuse vanem lisab pisukese muigega, et piirivalvuri parim sõber on koer – kui inimese jalad ei suuda edumaa saanud piiririkkujatega sammu pidada, siis koera nina võtab jälje kohe üles ja peagi on tublid neljajalgsed teenistujad juba pahalaste varrukas. Seejärel saavad piirivalvurid vajadusel jõudu kasutades piiririkkujad kinni võtta.

Peale piirivalvurite peavad tõhusat valvet ka kohalikud elanikud, kes ametnikke võimaluse korral alati kahtlasest liikumisest teavitavad. Sandrise sõnul on üsna palju illegaalse piiriületuse juhtumeid avastatud just tänu kohalike valvsale pilgule.

Piirivalvurite ja kohalike koostööd lihtsustab seegi, et piirist kahe kilomeetri laiuses on seatud sisse eritsoon, kuhu pääseb vaid ametliku loaga. Seega ei ole üldiselt karta, et piirivalvureid kogemata näiteks liiga agaratest marjulistest teavitatakse.

Vene poolel piirist on olukord kardinaalselt erinev: paari meetri laiuselt on küll suurem hein ära niidetud, kuid ülejäänu on lastud lihtsalt võssa kasvada. Ehk eeldab Venemaa, et piiri kaitseks sobivad ka mürgised karuputked?

«Ma ei tea, võibolla neil kusagil kaugemal ikka on mingid seadmed. Illegaalide tabamisest nad meid igatahes teavitavad,» räägib Sandris. Jääb mulje, et kui Läti ei oleks võtnud kätte ja piiri kindlustama asunud, siis lahutaks Schengeni viisaruumi ja Euroopa Liitu Venemaast vaid paar jõge ja kohati tihedam võsa.

Tundub, et piiritara on osutunud efektiivseks: võrreldes 2015. aastal registreeritud 15 illegaalse migrandigrupiga ületas Kārsava piiri eelmise aasta jooksul vaid kolm sellist seltskonda. Vahetuse vanema sõnul liiguvad Kagu-Aasia illegaalid peamiselt kaheksa- kuni kümneliikmelistes gruppides.

Kui Läti piirivalve ametliku statistika järgi peeti 2016. aasta esimese 11 kuuga Läti-Vene piiril kinni 332 inimest ja Valgevene piiril 46, siis eelmise aasta samal ajal oli ebaseaduslike piiriületajate arv vastavalt 84 ja 8.

Läti piirivalvekeskuse sõnul vähendavad illegaalide liikumist kriminaalseaduse muudatused, mis näevad inimsmugeldamise eest ette varasemast karmimaid karistusi, ning paranenud on ka koostöö Venemaa ja Valgevene piirivalvega.