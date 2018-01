Brexit tekitab paanikat: britid taotlevad massiliselt Euroopa Liidu kodakondsust

Ministeeriumi sõnul soovis 2015. aastal Prantsusmaa kodakondsust 386 britti. 2016. aastaks tõusis see arv 1363 inimeseni ja eelmisel aastal soovis kodakondsust juba 3173 Suurbritannia kodanikku. Sama aja jooksul on Prantsusmaa kodakondsuse saanud brittide arv kasvanud 320 pealt 1518 inimeseni.

Ajalehe Le Figaro andmetel motiveerib paljusid taotlejaid näiteks see, et Prantsusmaa kodakondsusega ei pea seisma järjekordades lennujaamades, Eurostari terminalides ega praamiga Inglise kanalit ületades. Samuti sooviti omale kindlustada tervisekindlustus ja sotsiaalsed hüved ajaks, mil Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub.

Guardian kirjutas eelmise aasta oktoobris, et vähemalt 17 000 britti on püüdnud saada mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust pärast Brexiti referendumit. Kõige populaarsemaks on saanud Iiri kodakondsus, mille nõudlus on brittide seas tõusnud 1025 protsenti. Avaldusi on esitatud peaaegu 9000.

Brittide taotluste arv Itaalias on suurenenud kaheksa korda, Saksamaal viis korda ning Skandinaavia riikides, Hollandis ja Austrias kahe- või kolmekordistunud.