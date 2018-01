Video: Suurbritannia populist Farage tahab uut Brexiti referendumit

Parempopulistliku erakonna UKIP endine liider Farage soovib uut referendumit, et lõpetada selle abil nende poliitikute virisemine, kes pole eelmise referendumi tulemustega endiselt leppinud.

Farage usub, et juhtivad poliitikud ei lõpeta kunagi teema üle vaidlemist ja sellele joone alla tõmbamiseks oleks vajalik korraldada uus rahvahääletus.

