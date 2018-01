Milliseid uudiseid toob Trumpi tervisekontroll?

Walter Reedi meditsiinikeskuses kontrolli läbiv Trump saab oma arstile enne ülevaatust edastada häid ja halbu uudiseid.

Heade uudiste alla on toodud näiteks, et Trump pole kunagi alkoholilembene olnud. Väidetavalt on selle põhjuseks tema vanem vend Fred, kes oli alkohoolik. Fred suri kõigest 43-aastasena.

Samuti ei ole Trump suitsetaja. «Ma vaatan inimesi suitsetamas ja see tundub mulle kohutav,» sõnas president 2015. aastal.

Siinkohal head uudised ka lõppevad ja BBC jätkab oluliselt halvemate teadetega. Hiljuti avaldatud raamatust selgus, et Trump nautis oma kampaania ajal nelja erinevat toitu ja jooki. Nendeks olid McDonalds, Kentucky Fried Chicken (KFC), pitsa ja dieetkoola.

Raamatu üheks autoriks oli Corey Lewandowski, kes töötas varem Trumpi kampaaniameistrina. Tema sõnade kohaselt oli Trumpi tavapärane õhtusöök näiteks kaks Big Mac burgerit, kaks kalaburgerit ja šokolaadi-piimakokteil.

See moodustab 2430 kalorit, täiskasvanud mehe jaoks on soovituslik päevane kalorite arv 2500. Lisaks sellele pole Trump ka eriti suur trennihuviline. Ta mängib küll palju golfi, aga kasutab väljakul liikumiseks kõndimise asemel golfiautot.

Donald Trump golfiautoga sõitmas. | FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Ühe allika sõnul usub Trump, et inimkeha on nagu patarei, millel on piiratud hulk energiat. Väidetavalt arvab president, et treenimine kulutab seda energiat.

2016. aasta septembris, kaks kuud enne valimisi avalikustas Trump oma tervisenäitajad. Tema kolesteroolitaset peeti rahuldavaks.

Presidendi vererõhk (116/70) oli ideaalses vahemikus ning maks ja kilpnääre normaalses seisukorras. Probleeme ei ilmnenud ka kolonoskoopia käigus. Toonase presidendikandidaadi pikaaegne arst Harold Bornstein kirjutas kokkuvõtteks: «Härra Trump on suurepärase tervise juures.»

Londonis tegutsev arst Sara Kayat vaatas BBC palvel Trumpi tervisega seonduvaid andmeid. Tema usub, et president paneb taoliste toitumisharjumustega oma tervise tõsisesse ohtu. Kayati sõnul pole ka Trumpi väide inimkehast kui piiratud varudega patareist õige.

Kuigi küsimusi esitatakse Trumpi mentaalse tervise kohta, siis tervisekontrolli käigus paraku presidendi vaimset tervist ei uurita ja selle kohta rahvas vastuseid ei saa.

Trump ei tee uuringute tulemusi avalikuks, aga Valge Maja arst Ronny Jackson võtab tulemused lühidalt kokku ja esitleb neid ka avalikkusele. President Barack Obama viimase tervisekontrolli kohta tegi doktor Jackson kahe lehekülje pikkuse kokkuvõtte.