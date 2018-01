Galerii ja video: naftatanker Sanchi on endiselt leekides

Täna ennelõunase seisuga oli tanker endiselt leekides. Põlengut üritasid kontrolli alla saada kaks päästelaeva. Siiani pole selgeks saanud tekkinud reostuse ulatus.

Eile pidid päästemeeskonnad taganema, sest tankeri pardal toimus plahvatus. Täna õnnestus päästjatel töödega jätkata. Lisaks püsivale plahvatusohule raskendavad päästetöid mürgised gaasid ja rasked ilmaolud. Täna peaksid tormituuled vaibuma.

Lõuna-Korea väitis varasematele kogemustele tuginedes, et põleng võib kesta kuni kuu aega.

Aluse 32-liikmeline meeskond koosnes 30 iraanlasest ja kahest Bangladeshi kodanikust, kellest enamik on endiselt kadunud. Iraani võimude teatel leiti põlevalt aluselt ühe inimese surnukeha, kelle säilmed saadeti tuvastamiseks Shanghaisse.

Tanker vedas umbes 136 000 tonni kondensaati, mille näol on tegu ülikerge toornaftaga. Kondensaat on erinev tavalisest toornaftast. Kõrge rõhu all on kondensaat gaas, mis vabanemise korral muutub vedelikuks. See on ülimalt mürgine, madala tihedusega ja tavalisest naftast märkimisväärselt plahvatusohtlikum. Laeval transporditava nafta hind on umbkaudu 50 miljonit eurot.

Tanker oli teel Iraanist Lõuna-Koreasse, kui see põrkas laupäeval ligi 300 kilomeetri kaugusel Hiina rannikust kokku Hongkongis registreeritud puistlastilaeva CF Crystaliga. Kaubalaeva 21 hiinlasest meeskonnaliiget päästeti.