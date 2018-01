Pakistani sarimõrvar on sihikule võtnud väikesed lapsed

7-aastast Zainab Ansarit nähti viimati turvakaamera salvestusel. Seal meelitas tundmatu isik ta endaga kaasa. Hiljem leiti tüdruk vägistatuna ja surnuks kägistatuna prügimäelt.

Ta on juba kuues laps, kes Kasuri linnas viimase aasta jooksul röövitud, vägistatud ja mõrvatud on. Politsei usub, et jõhkrad kuriteod võis toime panna sama isik. BBC teatel heideti ka teiste ohvrite surnukehad prügikastidesse või prügimäele.

Ka viie eelneva mõrva puhul kahtlustab politsei sama isikut. Hoolimata sellest, et võimudel on olemas turvakaamera salvestis koos kahtlusaluse mehe näoga, pole suudetud jõhkardit tabada.

Zainab rööviti ajal, mil ta oli teel koraanitundi. Tema vanemad olid läinud palverännakule Mekasse. Vanemad lendasid tütre tapmisest kuuldes kohe tagasi Pakistani ja lubasid oma tütre tapnud isiku tabamise nimel võidelda.

Tüdruku isa sõnul ei teinud politsei nendega koostööd. Tema sõnul oleks kiirema reageerimise korral kurjategija juba tabatud. Võimude saamatus tüdruku mõrva uurimisel on Pakistanis esile kutsunud massirahutused.

Kasuri politseijaoskond ja kohalik omavalitsus sattusid meeleavaldajate rünnaku alla. Rahutuste käigus sai vähemalt kaks inimest surma. Vägivald puhkes Kasuris mõni tund enne tüdruku matuseid.

Viha suunati kohalike ametivõimude ja Punjabi piirkonna liidrite vastu. Protesteerijate sõnul on Kasuris vägistatud ja tapetud kümneid lapsi, aga sellest hoolimata ei tee võimud midagi piirkonna turvalisemaks muutmise nimel. Paljud naised liitusid sarnaste protestidega Punjabis ja mujal Pakistanis.

Punjabi liidrile ja politseiülemale on esitatud ultimaatum. Rahvas nõuab nende tagasiastumist 17. jaanuariks. Vastasel juhul lubatakse meeleavaldustega jätkata.

The condemnable & horrific rape & murder of little Zainab exposes once again how vulnerable our children are in our society. This is not the first time such horrific acts have happened. We have to act swiftly to punish the guilty & ensure that our children are better protected. pic.twitter.com/9f7OM3hYT1