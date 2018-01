Euroopa Liidu jurist: termin «abikaasa» kehtib ka samasoolistele

Kaasus puudutab Rumeenia kodanikku Adrian Comani ja tema USA kodakondsusega partnerit Clai Hamiltoni, kes abiellusid Brüsselis 2010. aastal, kuid kel ei lubata elada Rumeenias koos.

«Termin «abikaasa» hõlmab Euroopa Liidu kodanike ning nende perekonnaliikmete elukoha vabaduse kontekstis ka samast soost abikaasasid,» ütles Wathelet.

Clay Hamilton (vasakul) ja Adrian Coman. | FOTO: Vadim Ghirda/AP/Scanpix

«Kuigi liikmesriikidel on õigus lubada või mitte lubada abielu samasooliste isikute vahel, pole neil õigust takistada Euroopa Liidu kodaniku elukohavabadust, keelates tema samasoolisele abikaasale, mitte Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule, õigust alalisele elukohale nende territooriumil,» sõnas ta.

Coman ja Hamilton on võidelnud aastaid, et neid tunnustatakse Rumeenias juriidiliselt kui abikaasasid. Rumeenias on vastuseis samasooliste suhetele karm. Homoseksuaalsus seadustati riigis 2002. aastal.