Katalaani poliitikule grupivägistamist soovinud internetitroll mõisteti süüdi

45-aastane Rosa Maria Miras Puigpinós kirjutas pärast varasügisel Arrimadase osavõtul toimunud telesaadet Twitterisse järgnevat: «Ma tean, et mõlemad pooled kritiseerivad mind selle eest, ma tean, et see, mida ma ütlen, on matšo, kuid Arrimadast T5 debatis kuulates saan vaid soovida, et kui ta täna sealt lahkub, siis ta grupivägistataks, sest see räpane hoor ei vääri midagi muud.»

Arrimadas reageeris postitusele teatega, et esitab politseile avalduse. Mitte ainult enda, vaid ka kõigi päriselt vägistatud naiste pärast.

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 5, 2017

Sel nädalal otsustas kohus, et Miras Puigpinós mõistetakse neljaks kuuks tingimisi vangi. Talle kehtestati kaheaastane katseaeg, kui naine uuesti seadusega pahuksisse ei sattu, siis ta päriselt trellide taha ei lähe. Küll aga peab kohtu otsusel läbi tegema kursuse võrdsuse ja inimõiguste teemal.

Üsna kohe pärast seda postitust lasi Miras Puigpinósi tööandja ta selle eest lahti.

Ciudadanose partei, mida Arrimadas juhib, sai 21. detsembril peetud Kataloonia piirkondliku parlamendi valimistel parima tulemuse. Piirkonna presidendiks saamise lootust tal hetkel siiski ei paista, sest 135-liikmelises parlamendis on 72 kohta iseseisvuslaste parteidel, kes tema kandidatuuri ei toeta.