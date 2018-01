Põhja-Korea: «Tule ja raevu» populaarsus ennustab Trumpi lõppu

Põhja-Korea peamine uudistekandja Rodong Sinmun teatas täna, et «Tule ja raevu» müüginumbrid peegeldavad rahvusvahelise kogukonna kasvavat Trumpi-vastast meelsust.

«Trumpi-vastane raamat jõuab igale poole üle maailma, seega naeruvääristatakse teda igal pool,» kirjutas väljaanne, lisades, et selle populaarsus kuulutab ette Trumpi langust.

Ajakirjanik Michael Wolffi teos maalib Trumpist pildi kui presidendist, kes ei mõista oma ameti tähtsust ning kelle juhivõimetes tema abid pidevalt kahtlevad.

Eelmisel aastal ähvardas Trump Põhja-Koread tule ja raevuga, mille sarnast maailm pole veel enne näinud. Sellest ka raamatu pealkiri.

Sellest ajast alates on Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni vastastikused solvangud ja ähvardused teise riigi pihta tuumarünnak sooritada saanud tavaliseks nähtuseks.

Trump nimetas Kimi ÜRO Peaassambleel Rakettmeheks, kes on enesetapumissioonil. Kim vastas, et Trump on vaimse väärarenguga nõdrameelne.

«Tule ja raevu» digiversiooni müüginumbrid on jõudnud juba 250 000 koopiani, audioraamatut on müüdud 100 000 tükki. Kirjastaja Henry Holt and Co. on teatanud, et algsele 150 000 raamatueksemplarile trükitakse juurde veel üle miljoni koopia.