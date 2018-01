Tuneesia revolutsioon õgib oma lapsi

Möödunud nädalal rahumeelselt alanud, kuid selle nädala alguses vägivaldseks muutunud protestid on levinud kümnetesse linnadesse, muu hulgas pealinna Tunisesse.

Tuneesia valitsus süüdistab politseiautosid süüdanud, korrakaitsjaid kivide ja süütepudelitega loopinud, ametnikke rünnanud ja poode rüüstanud demonstrante vandalismis ning on saatnud suurematesse linnadesse sõjaväelased valvama riiklikke hooneid, aga ka pankasid ja postkontoreid.

Protestijate väitel avaldavad nad meelt hinnatõusu ja valitsuse vastu. «Elamiskulude pärast,» ütles üks protestija Tunises BBC-le. «Arstimite hinnad on tõusnud. Kõik hinnad on tõusnud, aga mitte palgad,» lisas ta.

Meeleavaldajad nõuavad muu hulgas tarbekaupade hinna langetamist, erakätesse antud riigiettevõtete riigistamist, abiraha ja eluaset väikese sissetulekuga peredele, plaani korruptsiooniga võitlemiseks ja nende hinnangul ebaõiglase riigieelarve tühistamist.

Protestide ajend on aasta alguse käibemaksutõus ja valitsuse kärpekava, mida nõuab riigile laenu andnud Rahvusvaheline Valuutafond (IMF). Alanud aasta tõi tuneeslastele kaasa näiteks kütuse hinna tõusu, samuti kasvasid sidekulutused ja automaks.

Kohaliku dinaari väärtus aga väheneb. Kui enne 2010. aasta lõpus alanud jasmiinirevolutsiooni, mis on osa nn araabia kevadest, sai ühe euro eest 1,8, siis praegu kolm dinaari ehk ligi kaks korda enam.

«Noored inimesed on revolutsioonis pettunud, eriti elukalliduse tõusu tõttu,» ütles politoloog Olfa Lamloum uudisteagentuurile AFP, osutades süvenevale sotsiaalsele ebavõrdsusele, kasvavale vaesusele ja töötusele ning suurele kirjaoskamatusele eriti noorte hulgas.

Peaminister Youssef Chahed kutsus kaasmaalasi üles mõistma olukorra keerukust. «Inimesed peavad mõistma, et olukord on erakordne ja nende riigil on raskusi, kuid me usume, et 2018. aasta tuleb tuneeslastele viimane keeruline aasta,» ütles Chaled BBC vahendusel teisipäeval.

Tuneesia majandus on olnud raskustes alates jasmiinirevolutsioonist, millega kukutati riigis üle 20 aasta võimul olnud autoritaarne president Zine El Abidine Ben Ali. Seitsme aasta jooksul on riigis olnud võimul üheksa valitsust, kuid nende katsed tuua muutust pole õnnestunud.

Üks ebaõnnestumise põhjus on terrorirünnakute tagajärjel hoobi saanud turism ja välisinvesteeringute kokkukuivamine.

2015. aasta läks Tuneesia ajalukku ühe vägivaldsemana. Kevadel tapsid islamiäärmuslased Tunises Bardo muuseumis 20 välisturisti ja kaks tuneeslast. Juunis Sousse’i linna lähedal kuurordis toimunud rünnakus hukkus taas islamiäärmuslase käe läbi 38 inimest, enamik väliskülalised. Veel samal aastal korraldasid ISISe võitlejad rünnaku ka Tuneesia presidendi ihukaitsjatele, tappes 12 inimest.

Kuigi viimastel aastatel pole suuremaid rünnakuid toimunud, kehtib riigis eriolukord, mis on püsinud jõus pea kogu jasmiinirevolutsioonijärgse aja. Riigis pole suudetud taastada stabiilsust ja püsib oht langeda täielikku kaosesse.

Elust heitunuid on värvanud ISIS ja teised sealses piirkonnas tegutsevad äärmuslased. Tuneesiast on suundunud tuhandeid võitlejaid Süüriasse ja Iraaki, et võidelda ISISe ridades. Nende täpne arv pole teada, kuid räägitud on 6000 tuneeslasest välisvõitlejast ja Tuneesias on teadaolevalt suurim ISISe välisvõitlejate arv elaniku kohta.