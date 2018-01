Välismaa lühiuudised 12.01.2018

Venemaa kritiseeris USA raportit

Venemaa mõistis eile hukka ja nimetas alusetuks USA senati raportit, milles süüdistatakse Kremlit demokraatiat õõnestavates valeinformatsiooni kampaaniates ja ka 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumises. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas raportis sisalduvaid väiteid Washingtoni kinnisideeks, mis tema sõnul võib teha liiga USA-Venemaa kahepoolsetele suhetele, samuti USA-le endale. AFP/BNS

Trump võib kliimaleppe suhtes leebuda

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on tema kodumaa naasmine Pariisi kliimaleppe juurde mõeldav, kuid ta ei öelnud midagi täpsemat. «Ausalt öeldes on see teema, millega mul pole probleeme, probleemiks oli see kokkulepe, mille nad allkirjastasid ja mis nagu tavaliselt oli vilets lepe,» ütles Trump. «Seega on mõeldav, et me võime selle juurde naasta,» lisas president, kes mullu juunis teatas, et lepe on Ühendriikidele tohutu finants- ja majanduskoorem. AFP/STT/BNS

17

inimest on surma saanud Californiat tabanud mudavooludes.

Mogherini: Iraani tuumalepe toimib

2015. aastal sõlmitud tuumaleping Iraaniga toimib, kinnitas Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini (pildil) eile pärast Belgia pealinnas Brüsselis toimunud kohtumist Iraani välisministri Mohammad Javad Zarifiga. «See täidab oma peaeesmärgi, milleks on hoida Iraani tuumaprogramm vaos ja pingsa järelevalve all,» ütles Mogherini, kelle sõnul muudab leping maailma ohutumaks ja hoiab ära potentsiaalse võidurelvastumise. Tuumalepet mullu oktoobris kinnitamast keeldunud Ameerika Ühendriikide president Donald Trump peab täna otsustama, kas kehtestab Teheranile uuesti sanktsioonid või mitte. Sanktsioonide osaline kaotamine oli osa islamivabariigiga sõlmitud kokkuleppest. AFP/BNS

Saksa poliitik sai liiklusõnnetuses vigastada

Saarimaa liidumaa juht ja võimupartei Kristlik-Demokraatlik Liit liige Annegret Kramp-Karrenbauer sai eile liiklusõnnetuses vigastada ja toimetati haiglasse. Tema elu pole ohus. Õnnetus juhtus Berliini viival kiirteel, kui Kramp-Karrenbauerit sõidutanud auto sõitis otsa veokile. Poliitik kuulub kantsler Angela Merkeli meeskonda, kes jätkas eile Berliinis valitsuse moodustamiseks eelkõnelusi Sotsiaaldemokraatliku Parteiga. Kui koalitsioonis kokkuleppele ei jõuta, jääb Merkelil valida vähemusvalitsuse ja uute valimiste vahel. AP/AFP/BNS

USA saadab Leetu pommitajad

Leedus Kazlų Rūdas peetakse sel nädalal Leedu ja USA õhujõudude ühisõppused, millest võtavad osa Ühendriikide pommitajad. USA Leedu saatkonna teatel demonstreerivad koostöövõimet parandavad õppused USA vääramatut pühendumist Baltimaade julgeolekule. BNS

Washington austab Nemtsovi

Osa Ameerika Ühendriikide pealinnas asuvast Wisconsini bulvarist, mis asub Venemaa saatkonna juures, nimetatakse ümber 2015. aasta veebruaris tapetud Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi auks, otsustas Washingtoni linnavolikogu. AFP/BNS