Hispaania ei soostu Kataloonia presidendi valimisega Belgiast

Separatistlikud erakonnad võitsid detsembris peetud piirkonna valimistel parlamendis absoluutse enamuse ning kaks suurimat poliitilist jõudu Üheskoos Kataloonia Eest (Junts per Catalunya) ja vasakpoolne vabariiklik partei ERC leppisid kokku valida taas Puidgemont presidendiks.

Puigdemonti, kes on olnud Brüsselis alates tema valitsuse tagandamisest Hispaania keskvalitsuse poolt oktoobri lõpus, ähvardab Hispaaniasse naasmise korral vahistamine. Teda süüdistatakse ässitustegevuses, mässus ning avaliku raha riisumises

Et saada valituks presidendiks, peaks ta teoreetiliselt viibima kohal parlamendiistungil, kus hääletus aset leiab, kuid tema toetajad soovivad, et ta osaleks videosilla kaudu või kirjutaks kõne, mille mõni seadusandj ette loeks.

Selle mõtte on vaidlustanud õiguseksperdid, iseseisvusvastased erakonnad ja keskvalitsus.

Kui Puigdemont otsustab siiski seda teed minna, pöördub Madrid põhiseaduskohtusse täpselt samuti, nagu seda tehti, kui Kataloonia liidrid kuulutasid välja iseseisvusreferendumi, mille see kohus siis keelustas.

Kataloonia Sotsialistlik Partei on palunud piirkonna parlamendi õiguskekspertidel anda hinnang, kas osalus videosilla või valmiskirjutatud kõne kaudu oleks seaduslik.

Kataloonia päevalehe «La Vanguardia» andmeil on eksperdid täielikult ühte meelt, et füüsiline kohalolek on vältimatu.

Kataloonia parlamendi reeglid näevad ette, et kandidaat piirkonna presidendi kohale peab viibima istungil, et esitada parlamendile valitsuse programm.

Samas ei täpsustata reeglites, kas selleks on vaja isiklikult kohal olla.

Kuid põhiseaduse professor Xavier Arbose sõnul ei saa öelda nii, et «kui see pole keelatud, võib seda teha».

«Kataloonia parlamendi reeglid kehtestavad üldised normid, mille kohaselt peavad seadusandjad kohal viibima,» ütles ta AFP-le, mistõttu peab kohal olema ka piirkonna presidendi kandidaat.

Kahtleval seisukohal on isegi ERC, mis püüab välja selgitada kas Puidgemonti võimalused ametisse asuda on rakendatavad.

«ERC ootab raportit, mille (parlamendi) juristid avaldavad,» lausus erakonna pressiesindaja Joan Tarda sotsialistide kongressil Madridid.

«Kui need osutuvad rakendamatuks, peame need tagasi lükkama.»