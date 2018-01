Putin nimetas Kim Jong-uni küpseks poliitikuks

34-aastane Kim ja 71-aastane USA president Donald Trump on vahetanud omavahel teravaid isiklikke solvanguid ja koguni sõjaähvardusi.

Samas on ka märke võimalikust sulast, kui Pyongyang sel kuul ootamatult taastas kahe aasta eest katkenud suhted Souliga.

«Ma arvan, et härra Kim Jong-un võitis selle raundi,» ütles Putin neljapäeval ajakirjanikele.

«Ta on saavutanud oma strateegilise eesmärgi - tal on tuumalõhkepea ja üleilmse ulatusega rakett, mille tegevusraadius on kuni 13 000 kilomeetrit ja mis küünib pea iga punktini maakeral.»

«Ta on absoluutselt pädev ja juba küps poliitik,» märkis Vene president, lisades siiski, et on Kimi huvides olukord maha jahutada.

Tuleval kuul toimuvat Pyeongchangi taliolümpiat on varjutanud geopoliitilised pinged. Põhi on korduvalt katsetanud rakette, mis väidetavalt on suutelised tabama USA mandriosa, ning õhkinud oma seni võimsaima tuumaseadeldise.

Kuid Souli 1988. aasta suveolümpiat boikottinud Pyongyang nõustus teisipäeval lähetama tänavustele mängudele sportlasi ja ametnikke. Koreade ametlikud kõnelused piirikülas Panmunjomis olid esimesed kahe aasta vältel.

Valge Maja teatas kolmapäeval, et Trump on avatud USA ja Põhja-Korea läbirääkimiste suhtes «õigete tingimuste» korral. Oma valmisolekut Kimiga läbi rääkida on väljendanud ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in.