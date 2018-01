Austria minister ajas natsistliku sõnavõtuga rahva vihale

Herbert Kickl. | FOTO: LEONHARD FOEGER/REUTERS/Scanpix

Austria Vabaduspartei (FPÖ) ridadesse kuuluv minister Kickl eitas väiteid selle kohta, justkui oleks ta oma sõnavara valinud selleks, et inimesi provotseerida. Kickl ütles, et soovib «teenuseid, keskusi ja infrastruktuuri, mis laseks võimudel asüülitaotlejad ühte kohta koondada». Minister on lubanud rakendada väga karmi varjupaigapoliitikat.

Viini linnapea asetäitja Maria Vassilakou sõnul ületas minister igasugused piirid. Tema hinnangul ei tohiks lubada natsismil igapäevaellu hiilida. Liberaalide esindaja Steffi Krisper arvas, et tegu oli Kickli poolt sihiliku provokatsiooniga.

Kickl ise lausus, et semantiline arutelu pole vajalik ja ta ei soovinud oma sõnavõtuga kedagi provotseerida. Kantsler Sebastian Kurzi valitsus on veendunud, et praegune põgenike majutusprogramm on ebaefektiivne.

Austria valitsuse moodustavad konservatiivne Rahvapartei ja paremäärmuslik FPÖ. Sellise koalitsiooni loomine tegi Austriast ainsa riigi Lääne-Euroopas, mille valitsusse kuulub paremäärmuslik erakond.

Viimastel aastatel on natsistlike sõnavõttude tõttu pidanud FPÖ mitmeid ametnikke erakonna ridadest välja heitma. Partei omab ajaloolisi sidemeid ka natsiparteiga. Erakonna esimeseks liidriks oli SSi ohvitser ja natside põllumajandusminister Anton Reinthaller.