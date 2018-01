Kas Merkel on päästetud? Saksamaa koalitsioonikõnelustel saavutati läbimurre

Eelkõneluste viimane voor algas eile ning kestis üle 24 tunni. Koostati 28-lehekülje pikkune alusdokument, mida nüüd esitletakse erakondade liikmetele.

CDU,CSU ning SPD saavutasid põhimõttelise kokkuleppe ametlike koalitsioonikõneluste alustamises, eesmärgiga moodustada lähikuudel uus valitsus, ütlesid allikad uudisteagentuurile AFP.

CDU delegatsiooni liige parlamendisaadik Julia Klöckner riputas täna Twitterisse pildi dokumendi kaanest. «Neil 28 leheküljel on palju töötunde, tõsist kauplemist ja kujundamist,» kirjutas ta.

Viele, viele Stunden Arbeit, ernsthaftes miteinander Ringen und Gestalten stecken in diesen 28 Seiten pic.twitter.com/uhPTich2Pz — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) January 12, 2018

CSU poliitik Dorothee Bär pani samuti Twitterisse pildi leppe kaanest ja lisas juurde: «Veel üsna soe.»

Kui kuuldused läbimurde saavutamisest osutuvad tõeks, läheb kokkulepe järgmisel nädalavahetusel SPD liikmete hulgas hääletusele. Erakonna liider Martin Schulz lubas SPD liikmetel suurkoalitsiooni moodustamise üle otsustada, sest idee on saanud laialdaselt kriitikat.

Kõnelused SPD peakorteris Berliinis. | FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix

Kui SPD liikmed annavad suurkoalitsiooni moodustamisele rohelise tule, algavad formaalsed koalitsioonikõnelused. Kõige optimistlikumate plaanide kohaselt loodetakse valitsus kokku saada lihavõteteks.

Liidukantsler Merkeli poliitilise tuleviku osas olid üleval suured küsimärgid. Suurkoalitsiooni moodustamine kindlustaks tema positsiooni Saksamaa liidrina. Ka CDU sees on poliitilise madalseisu tõttu valjemaks muutunud nende poliitikute hääled, kes sooviksid Merkeli asendamist erakonna liidrina.

Kõnelustega alustati eelmisel pühapäeval. Kuna Jamaica koalitsiooni eelkõneluste juurest lekkis palju informatsiooni meediasse, mis hakkas seal oma elu elama ja segadust külvama, kehtestati seekordsetel eelkõnelustel osalevatele delegaatidele meediakeeld.

Seetõttu on praeguseks hetkeks avalikkuse ette jõudnud väga vähe informatsiooni kõneluste täpsema sisu kohta.

Uudisteagentuuri AFP kätte jõudnud dokumendis öeldakse, et CDU, CSU ja SPD tahavad eurotsooni tugevdada ja reformida koostöös Prantsusmaaga.

«Tahame... lähedases partnerluses Prantsusmaaga kestlikult tugevdada ja reformida eurotsooni, et euro suudaks globaalseid kriise paremini üle elada,» öeldakse dokumendis. Palju vaidlusi tekitanud immigratsioonivaldkonna kohta öeldakse, et erakonnad tahavad seada varjupaigataotlejate arvu aastaseks ülempiiriks kuni 220 000.

Dokumendis seisab: «Tegime kindlaks, et uute saabunute arv... ei tohiks aastas ületada vahemikku 180 000-220 000.» Selline areng on mõneti ootamatu, sest SPD on varasemalt selgelt ülempiiri kehtestamise vastu olnud.