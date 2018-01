Trump keeldus Londonis saatkonda avamast

Trumpi visiit polnud ametlikult kinnitatud, aga arvati, et see toimub järgmisel kuul. Tegu olnuks Trumpi esimese ametliku visiidiga Londonisse.

Säutsus süüdistas Trump eelmist presidenti Barack Obamat selles, et too müüs suurepärase asukohaga eelmise saatkonna peenraha eest maha ja lasi uue ehitada kehvemasse asukohta, kulutades sellele 1,2 miljardit dollarit. «Halb kokkulepe. Mind taheti linti lõikama - EI!» teatas Trump.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!