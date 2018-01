Galerii: Pentagoni satelliidi saatust ümbritseb saladuseloor

USA tehnoloogiaettevõtte SpaceX saatis pühapäeval Floridast Canaverali neeme kosmodroomilt raketiga Falcon 9 ilmaruumi valitsuse salajase satelliidi koodnimega Zuma. Missiooni iseloomu ei ole avalikustatud.

Ühendriikide meedia teatas sel nädalal, et miljard dollarit maksev satelliit ei jõudnudki orbiidile, vaid läks ilmselt kaduma. SpaceX ütles teisipäeval, et raketiga on kõik korras. Avalduses jäeti aga lahtiseks võimalus, et midagi läks kuskil mujal valesti.

Kaks Pentagoni ametnikku keeldusid pressikonverentsil stardi õnnestumist puudutavatele küsimustele vastamast. Nad viitasid missiooni salastatusele ja nii jäi selgusetuks, kas sateliit jõudis orbiidile või mitte. Pentagoni pressiesindaja Dana White soovitas pöörduda SpaceX-i poole.

Teine pressiesindaja kindralleitnant Kenneth McKenzie ütles pärast ajakirjanike pealekäimist: «Mina rohkem ei räägi. Me ei saa teile rohkem informatsiooni anda.»

Satelliidi valmistaja Northrup Grumman on öelnud üksikasju täpsustamata, et see on mõeldud Ühendriikide valitsuse tarvis ning toimetatakse maalähedasele orbiidile. SpaceX on lähetanud varem kosmosesse riikliku julgeolekuga seotud laste, muuhulgas luuresateliidi ja kosmoselennuki X-37B USA õhujõudude tarvis.