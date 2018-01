Hotellikett ajas Hiina vihaseks

Marriott on vea eest vabandanud ja öelnud, et ei toeta separatistlikke liikumisi Hiinas. Peking loeb Taiwani Hiina provintsiks ja valitseb Tiibetit autonoomse piirkonnana. Hong Kong ja Macau on ametlikult Hiina administratiivpiirkonnad.

Marriott sattus Hiina viha alla ka siis, kui üks hotelliketiga seotud kontodest märkis sotsiaalmeedias meeldivaks postituse grupi poolt, mis toetab iseseisvat Tiibetit. Hiina meedia teatel on mõned reisijatest otsustanud seetõttu oma Marriotti broneeringud tühistada.

Hiina reageerib tavaliselt kiiresti Tiibeti ja Taiwaniga seotud väidetele, mis nende hinnangul võivad separatistlikke liikumisi toetada. Kuigi hotelliketi veebilehe rahvusvaheline versioon on Hiinas endiselt avatud, otsustasid võimud sulgeda mandariinikeelse lehekülje. Ajutiselt pandi kinni ka Marriotti telefonirakendus.

Hotelliketi juhataja Arne Sorenson vabandas Hiina ees ja väitis, et ei soovi ohustada Hiina territoriaalset terviklikkust. Juhataja väitis ka, et asjaga seotud inimesi ootavad tagajärjed.

Sorenson on Hiinat varem nimetanud hotelliketi suurimaks turuks. Erinevate kaubamärkide all on Hiinas üle 100 Marriotti hotelli. Samuti loodetakse kasu teenida maailmas reisivate Hiina turistide pealt. Näiteks eelmisel aastal alustati koostööd Hiina netikaubamajaga Alibaba.