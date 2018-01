1980. aasta Pariisi sünagoogi pommitamises süüdistatud Kanada akadeemik pääses vabadusse

Diab sündis Liibanonis ja õppis Beirutis sotsioloogiat. 1993. aastal sai temast Kanada kodanik. 2006. aastal kolis ta Ottawasse ja töötas õppejõuna.

Kanada politsei võttis Diabi Prantsuse ametivõimude palvel vahi alla 2008. aasta novembris tema väidetava seose tõttu 1980. aastal aset leidnud Pariisi sünagoogi pommitamisega, milles hukkus neli inimest. Õhitud 10 kilo lõhkeainet oli peidetud sünagoogi ette pargitud mootorratta kottidesse.

Tegemist oli esimese juutide vastu suunatud ja ohvreid nõudnud rünnakuga Prantsusmaal pärast Saksa okupatsiooni Teise maailmasõja ajal.

Diab eitab süüdistusi ning tema advokaadi sõnul ei käinud akadeemik 80ndatel kordagi Prantsusmaalgi. Lisaks kinnitavad mitmed tunnistajad, et pommitamise hetkel viibis Diab Liibanonis ning läbis mitu eksamit ja ei saanud seetõttu kuidagi Pariisis olla.

Süüdistajad toetuvad Saksa luureagentuurile, kelle sõnul kinnitasid endised Palestiina Vabastamise Rahvarinde (PFLP) liikmed, et Diab oli nende liige. Rühmitust peetakse pommitamise korraldajaks ja USA ning Euroopa Liit peavad seda terrorirühmituseks. Lisaks avaldati 2009. aastal, et politsei võrdles Diabi käekirja ühe Pariisi hotelli registreerimiskaardil olnuga ning need kattusid. Samas on hulk eksperte selle väite ümber lükanud.