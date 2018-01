ÜRO: Trumpi kohta ei saa kasutada muud sõna kui «rassist»

«Me ei saa kanda terveid riike ja mandreid maha kui «s**aauke»,» ütles inimõigusbüroo pressiesindaja Rupert Colville Trumpi väljendile viidates.

Kui USA president seda tõesti ütles, lisas Colville, on see sokeeriv ja häbiväärne.

«Vabandust, aga selle kohta ei saa kasutada muud sõna kui rassist,» märkis ta.

Colville'i sõnul õhutavad niisugused avaldused võõraviha ning võivad seada ohtu paljude inimeste elu. «See seadustab inimeste ründamise selle põhjal, kes nad on.»

«Siin ei ole küsimus labases kõnepruugis, sellega avatakse uks inimloomise halvimale küljele,» ütles Colville ja lisas, et Trumpi väidetav avaldus on vastuolus universaalsete väärtustega, mida maailm on püüdnud kehtestada Teisest maailmasõjast ja holokaustist saadik.

Samuti taunis Trumpi sõnakasutust ka Aafrika Liit.

«Arvestades ajaloolist reaalsust, et väga paljud aafriklased saabusid Ühendriikidesse orjadena, sülitab see avaldus näkku kogu vastuvõetavale käitumisele ja kommetele,» ütles AL-i pressiesindaja Ebba Kalondo uudisteagentuurile Associated Press.

«See on iseäranis üllatav seetõttu, et Ameerika Ühendriigid on ülemaailmne näide sellest, kuidas migratsioon on sünnitanud rahva, milla aluseks on tugevad väärtused nagu mitmekesisus ja võimalused,» lisas esindaja.

Trump lükkas neljapäeval Valge Majas majas tagasi parteideülese senatirühma kava, mis oleks lihtsustanud Aafrikast ja Haitilt saabunute riiki sisenemise reegleid. Miks peaks USA lubama riiki immigrante «s**aauguriikidest», päris Trump.

AL-i esindaja rõhutas, et seesugused avaldused kahjustavad ühiseid ülemaailmseid väärtusi mitmekesisuse, inimõiguste ja vastastikuse mõistmise vallas.

Trump on ise hiljem sõnakasutust eitanud, öeldes, et kasutas küll kohtumisel karme sõnu, kuid mitte seda väljendit.