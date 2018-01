Värske küsitlus näitab ajaloolist murrangut Hispaanias

Menukaimaks erakonnaks on tõusnud alles möödunud kümnendil Barcelonas asutatud Ciudadanos. Küsitluses 27,1 protsendi valijate toetuse pälvinud partei kuulub Euroopa tasemel liberaalide ridadesse. Nende põhiliseks tekkepõhjuseks ja seni selgeimaks poliitiliseks vaateks on vastuseis Kataloonia iseseisvusele.

«Eraldumise väljakutse on enda alla võtnud kogu viimase aasta Hispaania poliitilise debati ja tekitanud ühiskonnas tunde, et see oli viimaste kümnendite tõsiseim väljakutse Hispaania demokraatiale,» põhjendas gallupifirma Metroscopia küsitluse avaldanud ajaleht El País.

Teist teemat, millel Hispaania valijatele samuti märgatav mõju, iseloomustavad hästi mõned sotsiaalmeedias levivad pilapildid. Näiteks sellised, kus on pingpongilaua ühel poolel PSOE ja teisel PP ning vahel pallina hüppamas korruptsioon, mis määrib mõlema partei mainet.

Samuti ilmakaartide eeskujul tehtud Hispaania kaart, millele kantud korruptsioonijuhtumid riigi eri osades – üle maa on näha ohtralt nii konservatiivide siniseid kui sotsialistide punaseid täppe, riigi kirdeosas ehk Kataloonias ka iseseisvuslaste juhterakonna PDeCATi eelkäija CiU tumesinist. Ciudadanosel, kes siiani pole võimule pääsenud, aga korruptsioonitaak puudub.

El País toob välja teisegi olulise muudatuse. Et Ciudadanost peetakse pigem siiski parempoolseks parteiks, on löögi all ka arusaam, et Hispaania valijaskond kaldub vasakpoolsusele – neil ja PP-l kokku on 14 protsendipunkti rohkem toetust kui sotsialistidel ja vasakpopulistlikul Podemosel kokku.