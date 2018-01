Video: Hiinas õhiti evangelistide megakirik

Shanxi provintsi evangelistide kirik on juba teine, mille Hiina võimud on lähinädalate jooksul lammutanud. Kriitikud kardavad, et kirikute lammutamine on osa riigi kavast asuda Hiina usuelu reguleerima.

President Xi Jinpingi ajal on valitsus hävitanud mitmeid kirikuid või eemaldanud neilt riste, et astuda vastu lääne mõtteviisi kandva kristluse levikule.

Riigi väljaanne Global Times kirjeldas hoone lammutamist osana linna kampaaniast ebaseaduslike hoonete eemaldamiseks. Kohalik ametnik teatas, et kirik ehitati saladuskatte all ilma vastavate lubadeta ning algselt esitleti seda laohoonena.

Megakirikul on varemgi olnud võimudega ebameeldivaid kokkupuuteid. 2009. aastal konfiskeeris politsei sealt Piibleid ja vangistas mitu koguduse juhti.

Teisipäeval paigutas riigi paramilitaarne üksus kiriku keldrisse lõhkelaengud ja hävitas hoone.

Hiina usuvabadust jälgiv organisatsioon ChinaAid teatas, et kirik oli ehitatud evangelistidest abielupaari Wang Xiaoguangi ja Yang Rongli poolt kohalike kristlaste kolme miljoni dollari suuruse annetuse toel, kuid seda ei olnud ametlikult registreeritud.

27. detsembril lammutasid võimud Shaanxi provintsi katoliku kiriku, hävitades selle altari ja konfiskeerides missarüüd.

Hiinas elab üle 60 miljoni kristlase, kellest vähemalt pooled peavad teenistusi registreerimata kirikutes.