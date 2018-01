Saksamaa astus olulise sammu uue valitsuse poole

Eile hommikul edastasid terve öö läbirääkimisi pidanud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), selle Baierimaa liitlane Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ja Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) rõõmusõnumi koalitsiooni moodustamise eelkõnelustel ühisosa leidmise kohta.

Erakondade juhid vaatasid kokkuleppe poole optimistlikult, ja Schulzi sõnul möödusid eelkõnelused ausas ja konstruktiivses vaimus. CSU liider Horst Seehofer ütles, et vaid läbirääkimiste viimane öö kujunes intensiivsemaks ja emotsionaalsemaks.

Kokku pandi 28 lehekülje pikkune dokument, mis saaks aluseks ka lõplikule koalitsioonileppele, juhul kui SPD liikmed selle järgmisel nädalal heaks kiidavad. Eile õhtupoolikul andis erakonna juhatus suure häälteenamusega dokumendile heakskiidu.

Dokument, mis eelkõneluste käigus kokku pandi. | FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix

Vastuolulises immigratsiooniküsimuses suudeti ühisele meelele jõuda, ja siinkohal tegi järeleandmise SPD. Nimelt seati varjupaigataotlejate aastaseks ülempiiriks 220 000 inimest. Vaieldi ka põgenike perekondade taasühinemise üle ja pandi paika, et iga kuu lubatakse 1000 inimesel oma perega Saksamaal liituda.

Varem oli SPD kindlalt põgenike ülempiiri sätestamise vastu. Seda nõudis kõige innukamalt aga läbirääkimiste konservatiivseim osapool ehk CSU, kes ka Merkeli CDUga sel teemal lahinguid pidanud.

Dokumendist võib välja tuua näiteks ka soovi koos Prantsusmaaga eurotsooni reformida, mis oli üks SPD põhilisi nõudmisi. Samuti lepiti kokku, et makse järgmiste aastate jooksul ei tõsteta.

SPD, kelle suur eesmärk on sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, suutis läbi suruda mitmeid nn punaseid ideid. Näiteks leidsid dokumendis oma koha tervishoiusüsteemi parandamine, lapsetoetuste suurendamine ja soolise ebavõrdsuse vähendamine.

Kuigi eelkõnelustel jõuti üksmeelele, ei tähenda see veel, et koalitsioon kindlasti kokku saadakse. Pigem on tegu edusammuga pikas protsessis, mis jätkub veel mitme kuu kestel. Kuna Saksamaal tehakse väga selgelt vahet eelkõneluste ja formaalsete kõneluste vahel, ootaksid SPD liikmete heakskiitva otsuse järel erakondi ees keerukad läbirääkimised detailide üle.

Horst Seehofer (vasakul), Angela Merkel ja Martin Schulz olid saavutatud kokkuleppe üle rõõmsad. | FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix

Eelkõnelused saatsid signaali selle kohta, et suured erakonnad näevad piisavat ühisosa riigi valitsemiseks. Kui kõik läheb sujuvalt, võib uut valitsust oodata märtsis-aprillis.

Kuigi erakondade liidrid on nõus kõnelustega edasi liikuma, ootab võimalikku koalitsioonilepet järgmine suurem tuleproov ees 21. jaanuaril Bonnis, kui SPD paneb eelkõneluste tulemused delegaatide seas hääletusele. Heakskiidu korral võidakse formaalsete kõnelustega jätkata juba järgmisel päeval.

Erimeelsused suurkoalitsiooni suhtes on SPD sees tekitanud kaks selget leeri. Ühed arvavad, et Saksamaa ja Euroopa stabiilsuse nimel tuleks kristlike demokraatidega ühte heita. Teiste hinnangul pole sellise võimuliidu puhul võimalik ühegi sotsiaaldemokraatliku idee edendamine ning kahjustatakse oluliselt väljavaateid järgmistel valimistel oma tulemust parandada.

Üks kõige häälekamatest kriitikutest on SPD noorteorganisatsiooni liider Kevin Kühnert, kes on lubanud järgmise nädala jooksul kogu Saksamaale ringi peale teha ning erinevate piirkondade delegaatidele enne järgmisel pühapäeval toimuvat hääletust selgitada, miks uus suurkoalitsioon oleks halb mõte.

«Partei lihtliikmete hulgas on suurkoalitsiooni tõttu meeleolu kehv. Sellepärast arvan, et meil on hea võimalus,» hindas ta oma väljavaateid.