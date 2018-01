Patsientide maksasid märgistanud kirurg sai kopsaka trahvi

Eelmisel kuul mõisteti Simon Bramhall süüdi kahes rünnakus, mida kohtunik nimetas kriminaalseaduses pretsedendituks.

Maksasiirdamisel tehtud märgiste eest määrati Bramhallile 10 000 naela (13 000 euro) suurune trahv ja ühiskondlikult kasulik töö.

Bramhall kasutas initsiaalide maksale põletamiseks kirurgilist laserit, mis on mõeldud veresoonte sulgemiseks.

53-aastane kirurg lahkus 2014. aastal töölt Kuninganna Elizabethi nimelisest Birminghami haiglast pärast seda, kui tema kolleeg avastas, mida mees oli teinud.

Haigla kinnitas, et «maksagrafiti» siiski operatsioonide edukust kuidagi ei mõjutanud.

Birminghami kohtu kohtunik teatas täna otsust välja kuulutades, et Bramhall näitas ülest sellist ametialast arrogantsi, et see muutus juba kriminaalseks käitumiseks.