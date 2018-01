Galerii: Las Vegases saab osta poest kanepit legaalselt

Postimees käis legaalset kanepiäri vaatamas Las Vegases Paradise Roadi ääres asuvas äris NuLeaf. Kuna äri on legaalne, algavad kanepipoeni juhatavad reklaamplakatid juba mitu miili enne poodi. Tagasihoidliku ühekorruselise hoone ees on roheline tuule käes laperdav reklaammehike, mille sarnaseid võib Tallinnas näha Stockmanni hullude päevade ajal.

Uksest sisenedes satub klient kõigepealt väikesesse eesruumi, kus laua taga istub turvamees. Poodi sissesaamiseks tuleb näidata turvamehele dokumenti, kuna Nevada seaduste järgi tohib kanepit osta isik alates 21. eluaastast. Kui turvamees on kliendi piisavas vanuses veendunud, vajutab ta nupule ja poodi viiv uks läheb lukust lahti.

Poes on müügil kõikvõimalikud erinevad kanepisordid, suitsetamistarbed, kanepiõlid, tulemasinad ja kõik muu, mis kanepiga seotud on. Müügil olevad erinevad kanepisordid on saanud endale nimed. Muu hulgas saab poest osta näiteks kanepit, mille nimi on «Purple Monkey» (Lilla ahv), «Diamond Dust» (Teemanditolm) ja «Blue Dream» (Sinine unistus).

Kanepipood on nii kohalike kui ka turistide seas populaarne, pidevalt on kaupluses järjekorras 5-7 inimest. Postide ja lintidega on tekitatud poodi eraldi koridor, mis on mõeldud ravikanepi järgi tulnud inimestele. Neid teenindab pood väljaspool järjekorda.

Kanepiäri müüa Lisa selgitab, et kilode kaupa poest siiski kanepit osta ei saa. Ostjatele kehtib piirang 28 grammi korraga. Lisa kinnitusel on suurem osa poes müügil olevast kraamist kohalikku päritolu ehk kasvatatud Nevada osariigis.

Kuigi kanep on Nevadas legaalne, ei tohi seda siiski avalikus kohas tarbida. Keelust astutakse aga sageli üle, kuna Las Vegase peatänaval Stripil jalutades võib tihti tunda kanepisuitsu spetsiifilist lõhna.

Nevada on USA viies osariik, kus on kanep legaliseeritud. Vastav seadus võeti vastu 2016. Aasta novembris ning see jõustus 1. juulil 2017.