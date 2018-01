Ecuador üritab Assange’ist vabaneda

Sel nädalal tuli ilmsiks, et Ecuador on andnud üle viie aasta nende pinnal redutanud WikiLeaksi asutajale diplomaatilise passi ja ametnikud loodavad, et britid lubavad tal sellega segamatult riigist lahkuda. Washington Posti kohaselt on see osa Ladina-Ameerika riigi pingutustest selle nimel, et tülika mainega 46-aastasest austraallasest vabaneda.

2012. aastal WikiLeaksi asutajale varjupaika andnud Ecuadori president Rafael Correa on tuline vasakpoolne ja USA-kriitik. Tema parteikaaslasest järglane Lenin Moreno üritab riiki aga suunata mõõdukamale rajale.

Washington Postiga rääkinud Ecuadori analüütikute sõnul üritab Moreno päästa kodumaa nägu seisus, kus Assange’i edasi saatkonnas pidamine ei too erilist riigisisest poliitilist kasu, samas tekitab aga pingeid USA ja teiste lääneriikidega.

Quitos tegutsev investeeringuanalüütik Ramiro Crespo märkis väljaandele, et pärast Correa autoritaarsete poliitikate tagasipööramist pole Ecuadoril enam vaja juhtida tähelepanu ära ajakirjanike represseerimiselt.

«Assange’i saatkonnas viibimisel on Ecuadori jaoks kõrge diplomaatiline ja maineline hind,» selgitas ta. «Correa kasutas Assange’i propagandarelvana ütlemaks, et ta on inimõiguste kaitsja, midagi, mida Ecuadoris enam keegi ei usu.»

Correa sõnul on Moreno on pragmaatilisem, tahab häid suhteid USA ja Euroopaga ning Assange’ist polevat talle enam mingit kasu.

Avalikku sõnelusse sattus Ecuadori president kostilisega just Kataloonia teemal. Assange’i korralekutsumist tunnistas Moreno möödunud kuul Hispaania ajalehele El País antud intervjuus.

«Ta pole õigust sekkuda Ecuadori poliitikasse ega nende riikide poliitikasse, kellega me sõbrad oleme, ning ta on lubanud seda mitte teha,» lausus Moreno.

Assange vastas Twitteri postitusega, milles süüdistas Ecuadori riigipead selles, et too üritab tal takistada teavitamast inimõiguste rikkumisest.

Ecuadori saatkonnas elades ka Vene propagandakanali RT saatejuhina leiba teeninud Assange alustas Kataloonia-teemalisi postitusi augustis. Neid on peetud kahtlaseks, sest tema seisukohavõtte antud küsimuses hakkas tulema ootamatult ja suures koguses, need sisaldasid kohalikku siseinfot ning olid aeg-ajalt ka katalaani keeles, mida ta teadaolevalt ei valda.

Novembris avalikustas Hispaania luure pildid, kuidas Kataloonia iseseisvuskampaania sotsiaalmeediaspetsialistid Assange’i tema praeguses elukohas külastasid.