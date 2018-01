Portaalid: USA strateegilised pommitajad lendasid taas Läänemere kohal

Teatatakse, et kolm pommitajat B-52 tõusid täna õhku Suurbritannias asuvast Fairfordi õhuväebaasist ning võtsid suuna Läänemere lõunaosa poole.

USAF B52s 60-0005 60-0012 61-0005 BARON51/52/53 departed Fairford at approx 1110z - Baltic missions — Mil Radar (@MIL_Radar) January 12, 2018

Neljapäeval teatas USA saatkond Leedus, et käesoleval nädalal toimuvad Leedus USA-Leedu ühisõppused, millest võtavad osa Põhja-Dakota osariigis baseeruvad 5. pommitajate eskadrilli lennukid. Teadaolevalt on tegemist just nimelt pommitajatega B-52.

USA strateegilisi pommitajaid nähti viimati Läänemere piirkonnas septembris toimunud NATO õppuste ajal.