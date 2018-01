Puigdemont pürgib Skype’i-presidendiks

21. detsembril valitud Kataloonia parlament on kokku kutsutud tulevaks kolmapäevaks. Kõigepealt peavad nad valima esimehe, seejärel aga presidendi ja kokku panema uue valitsuse. Sellega lõppeks pärast illegaalset iseseisvusdeklaratsiooni põhiseaduse artikkel 155 alusel kehtestatud keskvalitsuse otsejuhtimine Kataloonias.

Saadikukohtade enamus on 1. oktoobri illegaalse referendumi ja selle järel tehtud iseseisvusdeklaratsiooni taga seisnud parteidel: Puigdemonti Kataloonia Euroopa Demokraatlikul Parteil (PDeCAT), Vabariiklikel Vasakpoolsetel (ERC) ja vasakpoolsel erakonnal Rahva Ühtsuse Kandidatuur (CUP).

Neist enim mandaate saanud PDeCATi liider Puigdemont on keeldunud presidendikohta kellelegi teisele loovutamast. Samas soovib ta olla edasi Belgias, mistap tekitab küsimusi, kas teisest riigist saaks osaleda parlamendiistungil või lausa olla piirkonna president.

Kui see pole võimalik, siis ei peaks Puigdemont loobuma mõne parteikaaslase kasuks mitte ainult oma presidendiambitsioonist, vaid ka saadikumandaadist. Sama kehtib nelja koos temaga Belgias varjuva ja parlamenti tagasi valitud Kataloonia endise ministri kohta.

Veel kolm parlamenti valitud iseseisvuslasest poliitikut – endine asepresident Oriol Junqueras (ERC), endine Kataloonia siseminister Joaquim Forn (PDeCAT) ja Jordi Sànchez (PDeCAT) on jätkuvalt Madridis eeluurimisvanglas.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy on öelnud, et kaugjuhtiv piirkonna president pole variant, mida keskvõim aktseptiks. Esimesena saab protseduurireeglite üle otsustada aga uue parlamendi spiiker. Pärast seda, kui mitu juhtivat iseseisvuspoliitikut taandas end sel nädalal pildilt, on selle ameti täitja suure küsimärgi all.

Illegaalselt iseseisvuse väljakuulutamise hetkel Kataloonia parlamendi esimehe kohta pidanud Carme Forcadell ütles üleeile, et talle küll pakuti kohale naasmist, aga ta ütles ei. «Ma arvan, et see uus poliitiline hetk nõuab uut inimest, kes oleks vaba õiguslikest protseduuridest,» põhjendas ta.

Naispoliitik oli üks neist, kes sügisel otse Madridi kohtust trellide taha viidi. Pärast lubadust teha võimudega koostööd ja rohkem seadusi mitte rikkuda, lasti ta kautsjoni vastu vabadusse. Mässuõhutamises kahtlustatuna on Forcadell jätkuvalt uurimise all, aga asub parlamendisaadiku kohale.

Kaks päeva varem teatas täielikult poliitikast lahkumisest Forcadelli parteikaaslane Carles Mundó. Tolle hetkeni peeti just teda tõenäoliseks järgmiseks ERC liidriks ja Kataloonia parlamendi spiikriks. Endise piirkonna justiitsministrina on ka Mundó seoses mässuõhutamisega uurimise all.

Puigdemont pages viie ministri saatel Belgiasse oktoobri lõpus, vaid kolm päeva pärast iseseisvuse väljakuulutamist Kataloonias. Pagemisest ei teadnud isegi tema asemik Junqueras.

Kui Belgias selgus, et vaatamata valitsusliitu kuuluvate flaami rahvuslaste avaldustele Kataloonia poliitikutel asüülilootust pole, otsustas üks pagenuist – Joaquim Forn kodumaale naasta.

Kui iseseisvusdeklaratsiooniga seotud Kataloonia tipp-poliitikud kutsuti Madridi kohtusse, olid pealinna tegude eest vastust andma sõitnute seas nii Junqueras kui ka Forn. Mõlemad viidi sealtsamast eeluurimise ajaks trellide taha põhjendusega, et nad võiksid vabaduses seaduserikkumist jätkata. Erinevalt Forcadellist on nad siiani vahi all.

Junquerase palve kautsjoni vastu vabadusse saada lükati tagasi möödunud nädalal. Forn astus kohtu ette üleeile koos kahe iseseisvusmeelse kodanikuorganisatsiooni – Katalaani Rahvusassamblee (ANC) juhi ja vastse PDeCATi saadiku Jordi Sàncheze ning Òmnium Culturali juhi Jordi Cuixartiga.

Kuulamine toimus kinniste uste taga, kuid istungil käinud kaitseadvokaatide sõnul lubasid kõik kolm, et järgivad edaspidi Hispaania seadusi ega astu ühepoolseid samme Kataloonia eraldumise nimel.

Uudisteagentuuri AP kohaselt ütlesid advokaadid, kes ei tohi vastavalt kohtu reeglitele nime all rääkida, et Sànchez tunnistas, et 1. oktoobri hääletus oli ebaseaduslik. Forn aga lubas, et rohkem piirkonna siseministriks ei asu. Mõlemad mehed valiti 21. detsembril PDeCATi ridades Kataloonia parlamenti. Cuixart ütles, et 1. oktoobri referendum oli vaid sümboolne.

Iseseisvuslastel on 135-kohalises piirkondlikus esinduskogus 70 kohta. See tähendab, et isegi eelmainitud kaheksa puuduva saadikuga on nende blokk suurem kui end otseselt selle vastu positsioneerinud parteide oma. Viimastel on kokku 57 mandaati: 36 valimiste parima tulemuse saanud liberaalsel Ciudadanosel, 17 sotsialistidel ja neli konservatiivsel Rahvaparteil.

Kahe jõu vahele jääb iseseisvusküsimuses neutraalseks jäänud vasakjõude ühendav En Comú Podem kaheksa kohaga.