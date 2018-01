Trumpi sõnul toetab ta Iraani tuumalepet veel viimast korda

«Hoolimata oma tugevast veendumusest pole ma Ühendriike veel Iraani tuumaleppest välja viinud. Selle asemel olen ma välja toonud kaks võimalikku teed edasiliikumiseks - kas parandada hukatuslikud vead leppes või USA lahkub sellest,» ütles Trump.

Otsusega lükatakse Iraani vastaste sanktsioonide kehtestamist 120 päeva võrra edasi.

Üks osa leppe kriitikast puudutab asjaolu, et puuduta Iraani ballistiliste relvade programmi ja sekkumist Lähis-Ida konfliktidesse nagu Jeemen ja Süüria. USA, Prantsusmaa ja teised suurriigid sõlmisid 2015. aastal lepingu, et piirata Teherani tuumategevust.

USA ametnikud teatasid juba varem päeval, et Trump jätab jõusse Iraani-sanktsioonide tühistamise, mis tähendab 2015. aastal islamivabariigiga sõlmitud tuumaleppe kehtima jäämist.

USA ametnikud rõhutasid, et Iraani suhtes jäävad jõusse sihitud sanktsioonid ja karmisõnaline hoiatus, et USA lahkub tuumaleppest, kui seda kevadeks ei parandata. Ametnikud kinnitasid, et Trumpi avaldus sisaldab ka karmi kriitikat Iraani võimude tegevuse suhtes hiljutiste meeleavalduste mahasurumisel. Valge Maja soovib lepingu allkirjastanud Euroopa Liidu riikidega kokkulepet, millega peatataks püsivalt Iraani uraanirikastamine.

Prantsuse president Emmanuel Macron üritas veel neljapäeval veenda oma USA ametivenda selles, kui tähtsad on Iraani tuumalepe ja pingete maandamine Põhja-Koreaga. Telefonikõnes Trumpiga rõhutas Macron Prantsusmaa otsusekindlust jätkata leppe ranget rakendamist ja vajadust, et kõik allkirjastanud seda austaksid.