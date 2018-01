Iraani välisministri hinnangul teeb USA kõik tuumaleppe kahjustamiseks

"Trumpi tänased väljaütlemised on viimane meeleheitlik katse õõnestada mitmepoolset siduvat lepet," ütles Zarif.

"Leppe üle pole võimalik uuesti läbirääkimisi pidada ja USA peaks kulunud ilukõne kordamise asemel end selle täitmisele pühendama nagu on seda teinud Iraan," sõnas välisminister.

Zarifi kinnitusel rikub Washington juba praegu pahatahtlikult kolme leppepunkti, mille seas alljaotist 26, mis seab Ühendriikidele kohustuse pingutada leppe säilimise nimel ja ära hoida selle täielikku täitmist häirivaid tegureid.

USA president Trump kutsus reedel Ühendriikide Euroopa liitlasi üles parandama "hukatuslikud vead" 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumaleppes, kuid lubas seda siiski veel viimast korda toetada.

"Hoolimata oma tugevast veendumusest pole ma Ühendriike veel Iraani tuumaleppest välja viinud. Selle asemel olen ma välja toonud kaks võimalikku teed edasiliikumiseks - kas parandada hukatuslikud vead leppes või USA lahkub sellest," ütles Trump.

Otsusega lükatakse Iraani vastaste sanktsioonide kehtestamist 120 päeva võrra edasi.

Üks osa leppe kriitikast puudutab asjaolu, et puuduta Iraani ballistiliste relvade programmi ja sekkumist Lähis-Ida konfliktidesse nagu Jeemen ja Süüria. USA, Prantsusmaa ja teised suurriigid sõlmisid 2015. aastal lepingu, et piirata Teherani tuumategevust.

USA ametnikud teatasid juba varem päeval, et Trump jätab jõusse Iraani-sanktsioonide tühistamise, mis tähendab 2015. aastal islamivabariigiga sõlmitud tuumaleppe kehtima jäämist.

USA ametnikud rõhutasid, et Iraani suhtes jäävad jõusse sihitud sanktsioonid ja karmisõnaline hoiatus, et USA lahkub tuumaleppest, kui seda kevadeks ei parandata. Ametnikud kinnitasid, et Trumpi avaldus sisaldab ka karmi kriitikat Iraani võimude tegevuse suhtes hiljutiste meeleavalduste mahasurumisel. Valge Maja soovib lepingu allkirjastanud Euroopa Liidu riikidega kokkulepet, millega peatataks püsivalt Iraani uraanirikastamine.

"Me toetame Iraani vapraid kodanikke, kes nõuavad korrumpeerunud režiimi muutmist, mis raiskab iraanlaste raha relvastumisele ja terrorismi rahastamisele välismaal. Ja mis on eriti tähtis - me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles toetama Iraani rahvast, mis kannatab selle põhiõigusi mahasuruva režiimi all," rääkis Trump.