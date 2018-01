Aafrika riigid nõuavad Trumpilt vabandamist

Trump lükkas neljapäeval Valge Majas majas tagasi parteideülese senatirühma kava, mis oleks lihtsustanud Aafrikast ja Haitilt saabunute riiki sisenemise reegleid.

"Miks peaks USA lubama riiki immigrante sitaauguriikidest," päris Trump allikate väitel.

Aafrika Liit tegi ühtlasi vastasisulise avalduse, milles nõutakse, et Trump oma otsust muudaks.

"Arvestades ajaloolist reaalsust, et väga paljud aafriklase saabusid Ühendriikidesse orjadena, sülitab see avaldus näkku kogu vastuvõetavale käitumisele ja kommetele," ütles AL-i pressiesindaja Ebba Kalondo uudisteagentuurile Associated Press. "See on iseäranis üllatav seetõttu, et Ameerika Ühendriigid on ülemaailmne näide sellest, kuidas migratsioon on sünnitanud rahva, milla aluseks on tugevad väärtused nagu mitmekesisus ja võimalused."

AL-i esindaja rõhutas, et seesugused avaldused "kahjustavad ühiseid ülemaailmseid väärtusi mitmekesisuse, inimõiguste ja vastastikuse mõistmise vallas".

Trump ise ütles reedel Twitteris, et ei kasutanud kolmapäevasel Valge Maja kohtumisel Aafrika immigrantidest rääkides seda sõna, mille ajakirjandus on talle suhu pannud.

Väidetavalt esitas Trump kohtumisel retoorilise küsimuse, miks peaks USA lubama riiki rohkem immigrante Haitilt ja Aafrika riikidest, selle asemel et võtta vastu inimesi kohtadest nagu Norra.

Valge Maja ega kohtumisel osalenud vabariiklastest kongressiliikmed ei ole Trumpi väidetavat sõnavalikut eitanud.

Trump ise tunnistas reedel, et kasutas lastena ebaseaduslikult Ühendriikidesse sisenenud noortele immigrantidele õiguslikus staatuse andmiseks mõeldud DACA-programmi kohtumisel karme sõnu, aga mitte neid, mida talle omistatakse.