Tšehhi presidendivalimistel tuleb ilmselt teine voor

Kui loetud oli 95 protsenti häältest, toetas 73-aastast Zemani 39,3 ja 68-aastast endist Tšehhi Teaduste Akadeemia juhti Drahošit 26,3 protsenti hääletanutest. Kolmanda tulemuse sai endine diplomaat Pavel Fischer 10,1 protsendi häältega.

Täna oli Tšehhi presidendivalmiste esimese vooru teine päev, kus teist ametiaega taotleval euroskeptilisel presidendi Miloš Zemanil tuli võistelda kaheksa vastaskandidaadiga.

Arvamusuuringute põhjal oli Venemaaga suhteid soojendanud 73-aastane Zeman küll esimese vooru soosik, kuid vajalik hääletsaak jäi tal kogumata.

Otsustavas teises voorus 26.-27. jaanuaril võib tema ohtlikem vastane, Euroopa Liidu meelne Jiří Drahoš aga Zemanist jagu saada.

Zeman sattus eile Prahas hääletama minnes vastamisi paljastatud rindadega Kremli-vastase meeleavaldajaga Ukraina rühmitusest Femen, kes nimetas teda «Putini litsiks». Asjatundjate hinnangul võib sotsiaalmeedia vastukaja arvestades see vahejuhtum pigem presidendi väljavaateid parandada.

Jiří Drahoš | FOTO: DAVID W CERNY/REUTERS

Hiljutine Tšehhi televisiooni tellitud küsitlus näitas, et teise vooru peaksid jõudma 42,5 protsendiga Zeman ja 27,5 protsendiga Tšehhi Teaduste Akadeemia endine president Drahoš.

Samast ilmneb, et Drahoš koguks teises voorus 48,5 protsenti ja Zeman 44 protsenti häältest.

Drahos ütles Prahas eile pärast hääletamist, et tulevane president peab töötama läänele orienteeritud Tšehhi Vabariigi huvides. «President peab tegutsema ühiskonna ühendamise nimel. On selge, et kõik sellega ei nõustu, aga praegune president ei ühenda rahvast, vaid lahutab.»

Tšehhi uudisteagentuuri CTK andmetel on valimiste osalusprotsent pärast esimest hääletuspäeva 40.

Jaoskonnad avati täns kell 8 kohaliku aja järgi ja suletakse kell 14. Esialgseid tulemusi on oodata varsti pärast seda.