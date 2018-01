Video: Hiina võimud lammutasid hiigelsuure kiriku

Ametlikult ateistliku Hiina kommunistlikele võimudele teevad muret kõik nende kontrollile allumatud organiseeritud liikumised, mille hulka arvatakse ka erinevad kogudused.

Hiigelsuur, hall, suure punase ristiga Jindengtai evangeelne kirik asus Shanxi provintsi Linfeni linnas.

Jindengtai evangeelse kiriku lammutamine. | FOTO: /AP

Lammutustöid alustati teisipäeval osana ülelinnalisest kampaaniast ebaseaduslike hoonete kõrvaldamiseks, teatas ajaleht Global Times kohaliku valitsuse ametniku sõnu tsiteerides. «Üks kristlane annetas oma põllumaa kohalikule kristlikule ühendusele ja nad püstitasid laohoone ehitamise kattevarjus salaja kiriku,» ütles ametnik.

Kohalik elamuehitusamet peatas kiriku ehitamise 2009. aastal, kui see oli peaaegu valmis. Siis pandi ka mitu kristlast vangi, rääkis ametnik.

USAs baseeruva usuõiguste organisatsiooni ChinaAid Association esimees Bob Fu ütles, et kohalikud võimud tõid kohale sõjaväepolitsei ja kaevasid kiriku alla suure koguse lõhkeainet.

«See on nagu rahumeelse kiriku tagakiusamine Talibani või ISISe stiilis,» ütles ta ja lisas, et kogudusel on 50 000 liiget.