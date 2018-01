Iraan ei ole nõus tuumaleppe muutmisega

«Me ei nõustu selle leppe muudatustega ei praegu ega tulevikus ja me ei luba ühtki teist teemat JCPOAga siduda,» teatas välisministeerium avalduses 2015. aastal allkirjastatud leppe tehnilist lühendit kasutades.

USA president Donald Trump kutsus eile Ühendriikide Euroopa liitlasi üles parandama hukatuslikud vead Iraaniga sõlmitud tuumaleppes, ähvardades vastasel juhul sellest taganeda.

«Hoolimata oma tugevast veendumusest pole ma Ühendriike veel Iraani tuumaleppest välja viinud. Selle asemel olen ma välja toonud kaks võimalikku teed edasiliikumiseks - kas parandada hukatuslikud vead leppes või USA lahkub sellest,» ütles Trump.

Tema sõnul peaks uus lepe ohjeldama Iraani raketiprogrammi ja seadma alalised piirangud tuumaelektrijaamadele.

Mohammad Javad Zarif | FOTO: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles, et uued kõnelused leppe üle on välistatud. «Leppe üle pole võimalik uuesti läbirääkimisi pidada ja USA peaks kulunud retoorika kordamise asemel end leppe täitmisele pühendama nagu on seda teinud Iraan.»

Donald Trump | FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Välisministeeriumi avalduses kritiseeriti uusi sanktsioone 14 inimesele, mille USA rahandusministeerium eile riigi inimõigusolukorra ja raketiprogrammi tõttu välja kuulutas.

Trump jättis siiski jõusse tuumaprogrammiga seotud sanktsioonide tühistamise otsuse, mis tähendab 2015. aastal islamivabariigiga sõlmitud tuumaleppe kehtimajäämist.