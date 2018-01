Kas Jaapan ei osalegi olümpiamängude avatseremoonial?

Jaapani välisministeeriumi pressisekretäri Norio Maruyama sõnul on nad Lõuna-Korealt kutse 9. veebruaril aset leidvale Pyeongchangi taliolümpiamängude avatseremooniale küll saanud, kuid ei pruugi sellest osa võtta.

«Selle ürituse ajastus langeb parlamendi töötsükli keskele. Seetõttu pole me hetkel kutset vastu võtnud ega ka tagasi lükanud,» ütles Maruyama eile Postimehele. Pressisekretär kuulus Eestis visiidil viibinud Jaapani peaministri Shinzō Abe delegatsiooni.

Jaapani ja Lõuna-Korea suhteid varjutab Teise maailmasõja aegsete nn lohutusnaiste küsimus. Ajaloolaste andmetel sunniti tol ajal kuni 200 000 naist Koreast, Hiinast, Filipiinidelt ja teistest riikidest töötama Jaapani sõjaväelastele mõeldud bordellides.

Kaks riiki sõlmisid 2015. aastal Ühendriikide survel küll leppe, millega lubati lohutusnaiste teemat enam mitte tõstatada, kuid teemat pole õnnestunud vältida.

Abest sai esimene Eestit külastav Jaapani peaminister ning ühtlasi ka esimene välisriigi valitsusjuht, kes Eestit 100. sünnipäeva aastal külastanud. Visiidi käigus kohtus Abe nii Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi kui ka peaminister Jüri Ratasega.

Abe ja Ratas Stenbocki majas. | FOTO: RAUL MEE/AFP

Peaministrid arutasid kohtumisel ka julgeolekuolukorda maailmas. «On selge, et peame survet tõstma,» ütles Maruyama, kelle sõnul peab Põhja-Koreast tulema selge signaal, et nad lõpetavad oma tuumaprogrammi ning alles pärast seda on võimalik arutada dialoogi. «Meil on väga halvad kogemused dialoogiga ja meie arvates on dialoog lihtsalt dialoogi eesmärgil tähtsusetu.»

Maruyama hinnangul on tugevaim mõju Pyonyangile ÜRO sanktsioonidel, kuid nende tööle hakkamiseks tuleb sanktsioonid täies mahus käiku lasta. «Arvan, et need annaksid tulemuse ja seetõttu peaksime nendega jätkama.»

Hiina ja Jaapani suhteid puudutades ütles Maruyama, et tegu on nende jaoks erilise aastaga. «Tähistame rahuleppe 40. aastapäeva. Soovime seda võimalust maksimaalselt ära kasutada, et omavahelist läbisaamist parandada. See tuleb meile mõlemale kasuks,» märkis ta. Kaks riiki on pikka aega vaielnud Senkaku (hiina keeles Diayou) saarte üle, mida mõlemad riigid enda omadeks peavad.

Pressisekretär lisas, et Jaapan plaanib tippkohtumist Lõuna-Korea ja Hiinaga, kus peaks osalema ka Hiina peaminister.