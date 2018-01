Bagdadis hukkus enesetapurünnakus kaheksa inimest

Rünnak leidis aset Bagdadi põhjaosas ja oli suunatud politsei kontrollpunkti vastu.

Ükski rühmitus ei ole kallaletungi veel omaks võtnud.

Plahvatuste ja rünnakute arv on Bagdadis viimastel kuudel märkimisväärselt vähenenud, peamiseks põhjuseks on peaaegu kogu äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kontrolli all olnud territooriumi tagasivallutamine Iraagis.