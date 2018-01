Türgi lubas kurdi mässulised Süüria põhjaosast Afrinist välja tõrjuda

Türgi relvajõud tulistasid piirkonda suurtükkidest.

Erdoğan ähvardas Türgi Elazigi provintsis esinedes kurdi Rahvakaitseüksusi (YPG), öeldes, et Türgi sekkub, kui «terroristid Afrinis alla ei anna».

Türgi peab YPG-d terrorirühmituseks.

Türgi üksused sisenesid oktoobris Süüria mässuliste kontrolli all olnud Idlibi provintsi, et jälgida «deeskalatsioonitsoone», kuid on keskendunud hoopis Afrinile.

Erdoğan on korduvalt öelnud, et Türgi ei luba kurdi mässulistel moodustada Süüria põhjaosas «terrorikoridori».

Türgi meedia teatas laupäeval, et YPG positsioone Afrinis tulistati Türgi territooriumilt.