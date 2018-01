Tuneesia president pidas kõnelusi olukorra normaliseerimiseks riigis

«Me töötame sotsiaaltagatiste paketi, miinimumpalga, tervishoiu ja elamuehituse arendamise plaanide kallal. See reformipakett esitatakse parlamendile nädala jooksul,» ütles tundmatuks jääda soovinud valitsusallikas.

Tuneesiat on haaranud protestilaine vaesuse ja tööpuuduse vastu. Võimud on kinni võtnud sadu inimesi.

«Tuleb tunnistada, et sotsiaalne ja poliitiline kliima Tuneesias pole kuigi hea, kuid valitsus on kindel, et suudab probleemidega toime tulla,» möönis president Essebsi.

President süüdistas samas välismeediat rahvarahutuste võimendamises ja Tuneesia maine kahjustamises.

Pühapäeval möödub seitse aastat diktaator Zine El Abidine Ben Ali kukutamisest, mis juhatas sisse nn Araabia kevade.

Siseministeeriumi kõneisik Khlifa Chibani ütles laupäeval, et sel nädalal on kinni võetud ühtekokku 803 inimest, keda kahtlustatakse seotuses vägivalla, varguste ja rüüstamistega. Kokkupõrgetes meeleavaldajatega on kannatada saanud 97 julgeolekutöötajat ja politseinikku.

Tuneesia valitsus väljendas reedel lootust, et riigis puhkenud rahutused on vaibumas.