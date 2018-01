Jaapani peaminister kutsus Balti riike üles Põhja-Korea survestamisele

«Me peame tegema lähedat koostööd, et tugevdada survet Põhja-Koreale, mis on praegu ohuks kogu rahvusvahelisele kogukonnale,» ütles Abe Vilniuses ajakirjanikele.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis ja Läti peaminister Maris Kucinskis esinesid toetavate sõnavõttudega.

Jaapani peaminister Shinzo Abe kohtus reedel Tallinnas Eesti peaministri Jüri Ratasega, kellega arutati ka Põhja-Korea tuumarelvastumist.

«On äärmiselt märkimisväärne, et peaminister Ratas ja mina nõustusime täna, et me ei saa aktsepteerida Põhja-Korea tuumarelvastumist ning et on vaja panna Põhja-Koreale võimalikult palju survet,» lausus Abe ühisel pressikonverentsil Ratasega.

Ratase sõnul jälgib Eesti koos ülejäänud maailmaga murelikult Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetusi ega saa jääda kõrvalvaatajaks.

«Peame seisma selle eest, et nii ÜRO kui ka Euroopa Liidu sanktsioonid Põhja-Korea vastu viidakse ellu,» ütles ta.