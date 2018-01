USA meedia andmetel kavatseb saladokumentide lekitaja Manning senatisse pürgida

Manning on seatud demokraatide kandidaadiks Marylandis.

Ajalehe Washington Post andmetel kandideerib Manning sügisel Marylandi esindava senaatori Ben Cardini vastu. Cardin on senaator olnud kaks ametiaega.

Manning ise ei soostunud informatsiooni väljaandele kommenteerima. Ajalehe hinnangul Manning kõige tõenäolisemalt võidab.

Manningile mõisteti 2013. aastal 35 aastat vanglakaristust, kuid president Barack Obama otsustas seda enne oma ametiaja lõppu leevendada.

Obama ütles oma ametiaja viimasel pressikonverentsil, et saladokumentide lekitaja Manning on oma karistuse juba kätte saanud.

"Olgu selge, et Chelsea Manning on kandnud karmi karistuse ja õiglus on jalule seatud. Ma olen oma otsusega väga rahul," ütles Obama.

WikiLeaks nimetas otsust suureks õigluse võiduks.