Presidendikandidaat: Soome käsitleb NATO liikmesust Moskva seisukohast

Nils Torvalds | FOTO: wikipedia

Sellised lepped sõlmis Nõukogude Liit Varssavi pakti maade ja Soomega.

Ainsa kandidaadina avalikult NATOga liitumist toetav Torvalds ütles, et Soomes lähenetakse NATO liikmesuse küsimusele Venemaa vaatepunktist.

«NATO liikmesus on julgeolekupoliitiline meede, mitte mingi relvade täristamine. See on tähtis poliitiline sõnum, mida Venemaa kirjaoskajad oskavad õigesti lugeda küll, kui vaenlasekuju ehitamine ei oleks neile nii hädavajalik,» sõnas ta.

Torvalds ei usu, et Soomet peetaks NATO liikmena Venemaale ohuks. Tema meelest on ülejäänu kinni 1970. aastatel Nõukogude Liiduga sõlmitud sõprusleppesse. «Nende peas on justkui virtuaalne YYA-leping.»