Paavst: see on patt, kui hirm teeb meid migrantide suhtes vaenulikuks

Paavst tõdes, et kohalikes kogukondades kardetakse, et sisserändajad häirivad kindlakskujunenud korda. «Inimlikust vaatepunktist on see mõistetav,» ütles ta ja lisas, et sellele hirmule ei tohi ohverdada austust ja lahkust.

«Kui hirm toidab meist erinevate tõrjumist ja vaenu, siis see on patt,» manitses Franciscus. Kristlaste ülesanne on Jeesuse kombel kõiki kaitsetuid ja tõrjutuid aidata, rõhutas ta.