Afganistani keskklass ihkab ISISe rüppe

Mõni neist on toimunud vaid meetrite kaugusel saatkonnahoonetest ja ka NATO Resolute Supporti missioonibaasist vastusena Afganistanis paiknevate USA vägede juhatajale kindral John Nicholsonile, kes on kutsunud üles terroriste jahtima, kuni nad on hävitatud.

Eelmisel aastal heitis USA niinimetatud kõigi pommide ema ISISe tugipunktile Nangarharis. Tegu oli suurima lahingus kasutatud pommiga, mis pole tuumapomm. Sellele on järgnenud intensiivsed õhurünnakud Afganistani ja USA vägede poolt.

Analüütikud märgivad aga, et selle strateegiaga pole õnnestunud ISISt hävitada. Võimalik, et sellega on Kabuli rohkem radikaale surutud. Kabulis oleks aga selliste relvade kasutamine välistatud.

Tekkinud on hirm, et Afganistanist võib saada Süüriast ja Iraagist põgenevatele ISISe võitlejatele uus baas.

Täpne suhe Afganistanis ja mujal Lähis-Idas tegusevate ISISe liikmete vahel on aga jäänud selgusetuks. Afganistani valitsuse väitel seesuguseid sidemeid ei ole. Analüütikute sõnul siiski omavaheline suhtlus käib. Eelmine kuu kirjutas AFP ka sellest, et Prantsusmaa ja Alžeeria taustaga võitlejad on Süüriast tulles liitunud ISISega Põhja-Afganistanis, kus rühmitus on uued baasid loonud.

Seostest hoolimata paistab ISISe eesmärk Lähis-Idas ja Afganistanis olevat sarnane: tekitada usuviha.

«Tõeline eesmärk on ässitada sunniitie šiiitide vastu üles,» sõnas Brookingsi Instituudi vanemteadur Vanda Felbab-Brown AFPle. Tema sõnul on oodata rünnakut olulise sunniitide mošee vastu, mille paneks toime kas ärritunud šiiit või ISIS, kes lavastaks siis rünnakus süüdi šiiidid, et seeläbi sunniitide viha üles kütta.

Kui kõrvale jätta pealinn Kabul, arvab Kugelman, et ususõja õhutamine Afganistanis ISISel ei õnnestu. Tema sõnul on peamised lõhed Afganistani ühiskonnas tekkinud rahvuse, mitte usu põhjal.