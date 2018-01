Trumpi hotelli Washingtonis kaunistas sõna «shithole»

«Sa ei ole DC elanik? Vajad ööbimiskohta? Proovi meie sitaauku. See koht on sitaauk,» («Not a DC resident? Need a place to stay? Try our shithole. This place is a shithole»), võis lugeda Washingtoni kesklinnas asuva Trump International Hoteli seinal.

Lõbusate naeru-emotikonidega kaunistatud sõnum on jõudnud ka sotsiaalmeediasse.

Hotelli ukse kohale projitseeriti ka suurte tähtedega sõna «SHITHOLE» sissepääsu suunas osutava noolega.

Videod pani Twitterisse Robin Bell, kes on varemgi sarnaseid aktsioone korraldanud.

Trump on püüdnud lükata tagasi väiteid, et ta kasutas Aafrikast Ühendriikidesse saabuvate immigrantide koduriikide kohta just seda sõna, aga paraku kinnitavad tema sõnakasutust Valge Maja koosolekust osa võtnud senatirühma liikmed.

Aafrika riigid nõuavad, et Trump vabandust paluks.